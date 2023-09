Crise politique : les Forces vives appellent les Guinéens à « prendre en main (leur) destin »

Le discours que le colonel Mamadi Doumbouya a livré hier jeudi à la tribune des Nations unies, loin de réduire le mur de méfiance entre les autorités et les acteurs sociopolitiques réunis au sein des Forces vives de Guinée. Ce discours, aux yeux notamment du FNDC, de l’UFDG, du RPG-arc-en-ciel, constitue, à plusieurs égards, la confirmation d’un soupçon selon lequel le président de la Transition est de moins en moins disposé à rendre le pouvoir aux civils au terme de la période de 24 mois conclue avec la CEDEAO. « Après le discours de New York, nul ne doit plus se faire d’illusions à cet égard », disent les Forces vives. Parce qu’à leurs yeux, « en décidant délibérément de ne pas aborder la question du retour à l’ordre constitutionnel et en affirmant que le modèle démocratique nous est imposé par l’Occident, que celui-ci n’est pas adapté à nos réalités et qu’il contribue à entretenir l’exploitation et le pillage de nos ressources ainsi que la corruption de nos élites, le Chef de la junte ne fait que confirmer, s’il en était besoin, son aversion pour la démocratie et l’État de droit ». En conséquence, les plateformes politiques et de la société réunies au sein des Forces vives invitent les Guinéens à « mobiliser massivement pour combattre cette dictature naissante et pour faire émerger dans notre pays une démocratie respectueuse des droits humains et des libertés fondamentales ». Parce que, disent-elles, « le peuple doit prendre en main son destin face à la provocation à sa dignité que constitue le discours du putschiste ».

Ci-dessous, la déclaration publiée par les Forces vives

