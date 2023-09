Guinée : Sékou Koundouno s’insurge contre les éloges de Louise Mushikiwabo à Mamadi Doumbouya

Les propos plutôt laudateurs de la secrétaire général de la Francophonie, Louise Mushikiwabo resteront un des trophées que le colonel Mamadi Doumbouya ramène de sa participation à l’Assemblée générale des Nations unies, à New York. En effet, l’ancienne ministre des Affaires étrangères de Paul Kagamé, parlant de la Guinée en cette période de transition, a dit que « c’est un des pays qui avance le mieux et que les engagements pris par le CNRD par rapport à l’OIF sont respectés ». Et le moins qu’on puisse dire, c’est que cette sortie, Sékou Koundouno, en charge des Stratégies et de la Planification du FNDC n’en est pas content. Au point qu’il estime qu’une telle sortie est de nature à « jeter l’anathème sur l’institution qu’est l’OIF ».

Quand Louise Mushikiwabo dit de Mamadi Doumbouya qu’il lui renvoie l’image d’un « homme sincère », Sékou Koundouno lui rétorque qu’en tenant une telle déclaration, elle ne peut risquer de « décrédibiliser de manière irréversible aux yeux des Guinéens l’institution de la francophonie ». D’autant que, note l’activiste du FNDC, deux ans après l’avènement de Mamadi Doumbouya au pouvoir, il n’y a « absolument rien qui concourt au retour à l’ordre constitutionnel ». Parce que, explique-t-il : « Il n’existe pas encore de projet de constitution, ni de code électoral, ni d’organe de gestion des élections, ni d’opérateur technique, ni de fichier électoral ».

Alors que, selon lui, « la junte est plus préoccupée à lancer et inaugurer des chantiers et à sévir contre les acteurs socio- politiques qui dénoncent ses dérives qu’à préparer les élections », il se demande de quelle avancée parle la secrétaire générale de l’OIF ? « Comment est-ce possible d’insulter l’intelligence des Guinéens à ce point », se demande l’activiste en exil en France ?

Selon Sékou Koundouno, si la SG de l’OIF fait tout ce compliment au CNRD, c’est parce qu’elle est en déphasage complet et en déconnexion totale avec la crise multidimensionnelle que traverse la Guinée. Une sortie qui, selon lui, pousse à se demander si Louise Mushikiwabo agit par ignorance ou par mauvaise foi. « A moins qu’elle ne soit en opération téléguidée par le Maître de Kigali dont l’aversion profonde pour l’Etat de droit et la démocratie est un secret de polichinelle », commente-t-il.

Aliou Nasta