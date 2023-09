Kankan : un cadavre découvert dans le quartier Missiran

C’est dans une fosse septique que le corps d’un jeune d’une trentaine d’années et non encore identifié a été retrouvé, ce vendredi 22 septembre 2023. Cela constitue la deuxième découverte du genre en une semaine dans ce quartier de la commune urbaine de Kankan.

Alhassane Condé est celui qui a découvert. Il relate les circonstances. « On était de passage pour aller chez notre ami quand, à côté d’un caniveau, j’ai aperçu un pantalon. Je pensais que c’était un ancien pantalon. Mais quand je me suis approché, j’ai vu la tête d’une personne. C’est ainsi que j’ai crié et appelé les amis. Et ensemble nous avons essayé d’informer les gens du quartier », a-t-il relaté.

Le chef de quartier de Missiran annonce qu’une batterie de mesures sera prise contre la tendance à ouvrir les fosses septiques. « La récurrence des découvertes nous effraie beaucoup. Concernant les fosses septiques, nous allons prendre des dispositions pour interdire complètement ou les fermer. Nous allons mettre tous les chefs de secteur à contribution, pour parcourir l’intérieur de leur secteur, partout ils verront des fosses septiques non protégées, qu’ils nous les signalent et on signale à l’autorité compétente pour prendre des sanctions contre ces personnes », prévient-il.

Sur le corps du défunt, aucune lésion n’a été constatée, a indiqué le directeur régional de la protection civile, colonel Adama Condé qui était sur les lieux avec son équipe.

Jusqu’au moment où nous mettions en ligne cette dépêche, l’identité du défunt restait encore inconnue. Sa dépouille a quant à elle été conduite à l’hôpital régional de Kankan.

Michel Yaradouno, Kankan pour ledjely.com