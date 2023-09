CNT : les membres outillés sur les techniques de l’évaluation des politiques publiques

En partenariat avec l’Institut national de formation et de perfectionnement (INFP) et le Centre d’études, de recherche et de formation parlementaire (CERFOP) a organisé ce samedi 23 septembre 2023, une conférence sur l’évaluation des politiques publiques au palais du peuple. Cette rencontre qui a réuni membres du CNT et partenaires s’est tenue sous le thème : « l’évaluation comme levier de performance des politiques publiques ». Il s’agissait d’échanger avec les acteurs parlementaires sur les mécanismes de contrôle de la chose publique et de l’action gouvernementale.

Dans son discours d’ouverture des travaux, le 2ème vice-président du Conseil national de la transition a dit toute l’importance du contrôle de l’action gouvernementale pour une gouvernance vertueuse. « Cette conférence offrira aux représentants des bureaux de stratégies de développement, des outils efficaces d’amélioration de gestion des politiques sectorielles. Je ne doute pas non plus que les conseillers nationaux présents en tireront des enseignements qui auront un impact positif sur leur démarche de contrôle de l’action gouvernementale », a indiqué El hadj Facinet Seny Sylla.

Pour sa part, le directeur général du Centre d’études, de recherche et de formation parlementaire du CNT a souligné qu’il était important pour sa structure d’organiser la « conférence animée par un spécialiste du domaine qui est venu du Canada, afin de renforcer les capacités des conseillers nationaux, de l’administration parlementaire mais aussi de l’administration publique ». Puis, Dr. Kalil Aïssata Kaba d’ajouter : « Nous travaillons en collaboration avec l’administration centrale, notamment le ministère du Travail et de la Fonction publique. C’est dans cette dynamique de collaboration que l’Institut national de formation et de perfectionnement (INFP) a pris l’initiative, en partenariat avec notre centre, d’organiser cette première conférence sur le thème de l’évaluation des politiques publiques ».

N’Famoussa Siby