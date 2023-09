Norassoba : elle poignarde mortellement son fiancé

Les faits se sont produits dans la nuit du vendredi 22 septembre 2023 à Tassililan, localité relevant de la commune rurale de Norassoba, à 75 Km de Siguiri centre. Une fille d’une vingtaine d’années a y a mis un terme aux jours de son fiancé, en poignardant ce dernier. La thèse d’une union forcée est évoquée comme origine du drame. Même si elle est battue en brèche par les parents même de la jeune fille.

M’ballou Kallé, c’est le nom de l’accusée est âgée de vingt-trois. La victime, elle, s’appelait Doura Kallé et était fiancé à elle. A en croire les témoignages glanés sur les lieux, M’ballou n’aimait pas le jeune homme auquel elle était pourtant fiancée. D’où sa décision de mettre un terme à ses jours quand ce dernier l’a invité à passer la nuit avec lui. Le drame est survenu après plusieurs minutes de bagarre.

Mais selon l’oncle même – le frère cadet à son père – de la jeune fille, les liens entre elle et le défunt n’étaient nullement forcés. Tout au contraire, dit-il, les deux entretenaient de bons rapports. « C’est une réelle déception et une humiliation pour notre famille. On s’inquiète d’ailleurs de ce qui a pu amener la fille à cet acte. Elle nous met même en mal avec nos voisins qui se trouvent être des parents. Les deux se sont connus depuis longtemps et c’est la fille même qui a présenté le jeune à sa tante. Elle a eu deux prétendants au même moment, mais elle a préféré Doura Kallé. Donc, son père a décidé d’accepter son choix et s’est abstenu de la forcer à épouser quelqu’un qu’elle n’aime pas. Alors, le jeune est venu voir la famille pour proposer son projet de mariage, c’est ainsi que nous l’avons accepté. Et le courant passait très bien entre les deux. L’attitude de la fille nous a vraiment surpris », a confié Ousmane Kallé, joint au téléphone par le correspondant du Djely.

Pour y voir clair, le procureur de la république près le Tribunal de première instance de Siguiri a ordonné le transfert de l’accusée et des deux témoins pour des fins d’enquêtes. La victime, elle, a été inhumée dans l’après-midi du samedi.

Michel Yaradouno, Kankan pour ledjely.com