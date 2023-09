AGL Guinée s’engage pour l’éducation locale avec l’inauguration d’une école primaire à Bendèfikhè

Le jeudi 14 septembre 2023, AGL Guinée a officiellement inauguré l’école élémentaire Daouda CAMARA, en présence de Fabjanko KOKAN, Directeur Régional d’AGL Guinée et du Commandant Emile MILLIMONO, Sous-Préfet de Koba, préfecture de Boffa. Ce nouvel établissement, entièrement financé par l’entreprise, témoigne de son engagement soutenu en faveur de l’éducation et du développement local.

La construction de cette école, dont le financement représente 262 600 000 GNF (28 600 €), ouvrira de nouvelles perspectives pour les enfants de Bendèfikhè, qui bénéficient désormais d’un cadre d’apprentissage neuf et propice à l’épanouissement académique. L’école, composé de trois salles de classe allant de la 1ère à la 3e année, d’une direction administrative et d’un bloc de latrines, permettra à tous les élèves d’accéder à une éducation de qualité.

Les trois salles de classe offrent des espaces dédiés à l’enseignement des matières fondamentales, et sont

équipées de tous les matériaux nécessaires à la bonne conduite des cours. Le bureau administratif accueillera quant à lui le personnel enseignant, ainsi que les autres fonctions indispensables à la gestion de l’établissement.

« Nous sommes heureux de voir naître cette école dans notre district où les enfants étaient obligés de faire des kilomètres à pied pour aller étudier. Nous souhaitons exprimer notre reconnaissance envers les équipes d’AGL Guinée pour cette action solidaire dans notre communauté. Grâce à cet établissement, nous voyons nos espoirs en l’avenir s’agrandir. Nous nous engageons à prendre soin de cette école et à scolariser massivement nos enfants », a exprimé Monsieur BANGOURA Aboubacar, Maire de la Commune rurale de Koba.

« Cette initiative s’inscrit dans le cadre de notre engagement envers les communautés locales et notre désir de promouvoir l’accès à l’éducation de qualité pour les jeunes de la Guinée en général et ceux de Boffa en particulier. C’est avec enthousiasme que nous nous investissons dans ce projet éducatif, car l’éducation est le pilier fondamental pour soutenir le développement d’un pays », a soutenu Fabjanko KOKAN, Directeur Régional AGL Guinée-Sierra Leone-Libéria.

AGL en Guinée poursuit son engagement en faveur de l’éducation avec la réalisation de plusieurs projets

philanthropiques et éducatifs à travers le pays. Cet investissement financier, humain et moral, a déjà permis la construction d’une école élémentaire à Totala, dans la préfecture de Kankan, d’un établissement professionnalisant dans le secteur des chemins de fer à Simbaya, dans la commune de Matoto, d’une école pour les enfants déshérités dans la préfecture de Mamou et des blocs de latrine pour l’hygiène dans plusieurs écoles primaires de la capitale. AGL en Guinée promeut l’excellence scolaire à travers l’octroi de bourses d’entretien aux étudiantes de l’ENAM (Ecole Nationale des Arts et Métiers) et continue à assurer les frais de fonctionnement du centre de formation des personnes en situation de handicap à Mamou.

A Propos d’AGL (Africa Global Logistics) en Guinée

AGL en Guinée est un acteur majeur des solutions logistiques et maritimes, de transport et de transit en Guinée. A travers Conakry Terminal, AGL en Guinée opère le terminal à conteneurs du Port Autonome de Conakry depuis 2011. Avec ses 692 collaborateurs répartis entre les sites de Conakry et de Kamsar, AGL en Guinée contribue au développement socio-économique de la Guinée à travers ses activités et via la formation de ses collaborateurs. L’entreprise mène par ailleurs une politique sociétale au bénéfice des populations guinéennes qui se traduit chaque année par la mise en place de nombreuses actions solidaires.

