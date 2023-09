Kérouané-Beyla : un tronçon oublié par l’Etat guinéen

Long de cent cinq kilomètres, le tronçon Kérouané-Beyla, à cheval entre la Haute et la Guinée forestière se trouve de nos jours dans un état de dégradation très avancé. Relier ces deux préfectures relève en cette saison hivernale, d’un véritable parcours du combattant. De nombreux véhicules, enfoncés dans la boue y créent de longues files d’attente au grand dam des usagers ne sachant à quel saint se vouer. C’est du moins le triste constat fait récemment par le correspondant régional de votre quotidien en ligne.

Eaux béantes, boues partout, nids d’éléphants sont des images que présentent cette route très pratiquée. Les usagers du tronçon pour la plupart des commerçants des régions de la Haute et de la Guinée forestière, pâtissent des conséquences au quotidien. Accidents de la circulation, multiples pannes enfoncent ces commerçants dans des situations lamentables. Fanta Camara que nous venons de croiser a vu son véhicule se renverser depuis quarante-huit heures. Une bonne partie de ses tomates pourrait pourrir si rien n’est fait. A notre micro, elle regrette cette triste réalité : « La route est très mauvaise. Cela fait 4 jours que nous sommes en cours de route. Notre camion s’est renversé à cause de la boue et les tomates que nous transportons se sont retrouvées dedans. J’ai vraiment peur que mes tomates ne pourrissent, car cela pourrait me causer des pertes énormes ».

A quelques kilomètres de notre première interlocutrice, nous rencontrons Moriba Camara. Il pratique ce tronçon depuis des années, mais rien ne semble changer. A prime abord, on pourrait même le prendre pour un mécanicien. Il nous relate calvaire : « Nous avons vraiment souffert et ça continue sur cette route. Chaque fois, ce sont des nouvelles promesses, mais nous ne voyons rien. Pendant la saison des pluies, il n’est pas du tout facile de circuler ici. Vous-même vous voyez comment la boue et les flaques d’eau ont envahi la route. Des véhicules peuvent passer 4 ou 5 jours enfoncés dans la boue. Et cela joue beaucoup sur les passants, par ce que quand il n’y a pas de passage, les autres sont obligés d’attendre jusqu’à ce que le passage soit libre. Moi et mes apprentis, nous sommes là depuis hier pour aider le propriétaire du camion renversé pour que nous puissions aussi passer. Depuis le temps de Sékou Touré, cette route n’a jamais été la priorité de l’Etat, alors que la Guinée forestière est considérée comme l’un des greniers du pays ».

Aly Touré, un apprenti chauffeur desserre et resserre le pneu d’un autre camion. Il dit avoir passé près d’une semaine en panne sur cet axe routier. « Nous sommes ici depuis maintenant six jours. C’est notre véhicule qui est tombé en panne. Nous avons débarqué les marchandises que nous transportons pour réparer le véhicule. Hier, nous avons pu démarrer le véhicule ; mais très malheureusement, il s’est encore enfoncé dans la boue. Nous cherchons à le sortir de là. Il faut que l’Etat nous vienne au secours. Nous souffrons beaucoup, et cela depuis l’indépendance » se lamente t- il.

De fait, le long du tronçon, nous avons remarqué plus d’une dizaine de véhicules en panne. Le soleil et les belles étoiles constituent leur quotidien.

Michel Yaradouno, Kankan pour ledjely.com