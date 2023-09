Lutte contre les MGF à Boké, Conakry et Kindia

UNICEF et le Comité National Suisse de l’UNICEF appuient le Ministère de la Promotion Féminine et de l’Enfance pour lutter contre les mutilations génitales féminines en Basse-Guinée.

Les Mutilations Génitales Féminines (MGF) constituent une violation des droits de l’enfant, des femmes et des filles, entraînant des souffrances, des infections, des incontinences, des risques de stérilité, des complications à l’accouchement et des atteintes à la santé mentale. Malheureusement, cette pratique est de plus en plus médicalisée et effectuée à des âges de plus en plus précoces en Guinée.

Bien que les mutilations génitales féminines chez les enfants âgés de 0 à 14 ans aient enregistré une légère baisse en Guinée, passant de 45,5 % en 2012 à 39 % en 2018, cette réduction reste insuffisante. La situation varie d’une région à l’autre, avec cinq régions connaissant une légère diminution, tandis que trois régions de la Basse-Guinée ont vu une augmentation, notamment Boké (+3,8 %), Conakry (+3,1 %) et Kindia (+2,7 %).

Pour mettre fin à la persistance des mutilations génitales féminines dans ces trois régions, l’UNICEF en Guinée avec le soutien du Comité National Suisse de l’UNICEF, appui le Ministère de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables à travers le projet » Contribuer à l’abandon de la pratique des MGF dans les régions de Boké, Kindia et Conakry « .

Ce projet, d’une durée de 3 ans est financé à hauteur de 1,200,000 USD. Il prend en compte :

La participation des structures associatives concernant les enfants, les jeunes et les femmes.

L’accompagnement des services liés au travail social, à la santé, à l’éducation, à la sécurité, à la justice et religieux pour fournir des services de prise en charge de qualité aux filles à risque et/ou survivantes des MGF.

L’introduction des nouvelles technologies de communication

L’appui aux conseils communaux pour que l’abandon des MGF soit intégré et priorisé dans la conception et dans la mise en œuvre des plans de développements locaux.

« Je vais suivre ce projet et je vais fréquemment discuter avec les communautés. Car il est inadmissible que les compteurs soient au rouge en Basse-Guinée, » déclare Aicha Nanette Conté, Ministre de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables.

Au côté du Ministère, les responsables régionaux et préfectoraux s’engagent « Nous, Gouverneurs des trois régions et l’ensemble des cadres préfectoraux et communaux, prenons l’engagement solennel de notre implication sans réserve pour favoriser l’abandon du couteau qui menace dangereusement la santé de nos filles et les expose à un lendemain maternel incertain », précise Aboubacar Sidiki Diakité, Gouverneur de la région administrative de Kindia lors du lancement du projet à Forécariah.

UNICEF Guinée