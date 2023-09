Winning Consortium Simandou accompagne l’AGESPI dans le renforcement des capacités de son personnel

Dans le cadre du renforcement des capacités de son personnel, l’agence d’aménagement et de gestion des parcs industriels de Guinée (AGESPI), une agence étatique, a lancé ce mardi 26 septembre 2023 une formation en maîtrise d’ouvrage et gestion des projets. Cette phase qui va durer 10 jours est dédiée aux ingénieurs de l’AGESPI. Son lancement s’est tenu au siège de l’AGESPI, sis à Kipé, dans la commune de Ratoma, et a connu la participation du conseiller spécial de la ministre du Commerce, de l’Industrie et des PME et les responsables de Winning Consortium Simandou.

L’agence d’aménagement et de gestion des parcs industriels de Guinée fait face à des nombreux problèmes dont celui lié à la nuisance sonore et environnementale qui affectent les populations. C’est d’ailleurs dans ce cadre que l’Etat a décidé de créer cette agence dont la mission principale vise à aménager les sites sur lesquels les industriels vont désormais être implantés. Pour mener à bien cette mission qui lui est assignée, un besoin de capital humain compétent et capable de rivaliser avec les promoteurs s’impose. « Il faut que le promoteur sente qu’il y a, au sein de l’équipe, des répondants qui pourront discuter avec eux d’égal à égal. Mais s’ils doivent venir imposer, on n’aura plus la main. C’est un peu dans ce cadre que nous avons demandé à ce que notre partenaire nous accompagne », a expliqué Boubacar Biro Kaba, directeur général de l’agence d’aménagement et de gestion des parcs industriels de Guinée (AGESPI).

Pour sa part, le conseiller spécial du ministre du Commerce, de l’Industrie et des PME salue cette démarche « très importante » qui, selon lui, cadre parfaitement avec les missions assignées au ministère par le gouvernement. A ses yeux, cette formation va permettre aux participants de comprendre exactement ce qui revient aux Guinéens en matière de gestion de projet. « Rien ne peut se faire s’il n’y a pas de compétences à l’interne. Raison pour laquelle nous apprécions cette démarche de l’AGESPI qui est en train de dérouler une partie de la lettre de mission qui nous est assignée », a salué Ahmed Sékou Condé,

Cette formation vient s’ajouter à plusieurs autres actions menées jusque-là par Winning Consortium Simandou dans le cadre du renforcement des capacités des cadres guinéens. Sur ce, ce projet revêt une grande importance aux yeux du directeur des ressources humaines de Winning Consortium Simandou. « L’importance du projet est que nous, nous avons une approche du contenu local et nous sommes là pour faire en sorte de la mettre en œuvre. Ça s’inscrit dans le cadre de la responsabilité sociale », assure Camara Alpha Oumar

Dr Mamadou Yéro Baldé, formateur du cabinet MAYEBA Conseil a été recruté par Winning Consortium Simandou pour assurer la formation de ces ingénieurs. Selon lui, pour que les participants puissent acquérir des compétences en maîtrise d’ouvrage et de gestion de projets, il faut d’abord les aider à maîtriser les thématiques suivantes :

Maîtrise des principes de gestion des projets ;

Maîtrise de l’étude de faisabilité de projet ;

Maîtrise de la mise en œuvre des projets ;

Maîtrise des techniques de suivi et les techniques d’évaluation ;

Maîtrise de clôture de projet

« Nous utilisons une approche andragogique basée sur le respect et le soutien mutuel sans jugement de valeur, parce que c’est une formation des adultes », assuré le facilitateur.

Aliou Nasta