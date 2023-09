28 septembre : le Gouvernement se recueille sur la tombe de Sékou Touré et de ses compagnons

Ce jeudi 28 septembre rappelle le ‘’Non’’ singulier que la Guinée avait réservé au référendum que le général de Gaule proposait aux anciennes colonies françaises, en 1958. Un choix qui avait débouché sur la proclamation de l’indépendance de notre pays, quatre jours plus tard. Et cette date symbole, les autorités s’en rappellent. Ainsi, une délégation conduite par le premier ministre s’est rendue dans la matinée de ce jeudi au mausolée d’Ahmed Sékou Touré et de ses compagnons de lutte pour s’y recueillir. Un geste qui lance également la semaine de l’indépendance nationale.

Au sortir du mausolée, c’est le président du CNT qui s’est exprimé, au nom à la fois du président de la Transition et du chef du gouvernement, Dr. Bernard Goumou. « Nous venons rendre un hommage à cet homme qui repose dans ce mausolée et à tous ceux qui l’accompagnent, à nos résistants Amamy Samory Touré, Alpha Yaya Diallo, tous ceux qui ont versé la sueur, du sang et de l’effort pour que nous restons et demeurons libres et dignes », lance alors Dr. Dansa Kourouma.

Au-delà de l’Afrique, selon le président du CNT, le choix du ‘’Non’’ par la Guinée a ouvert la voie à l’indépendance de tous les peuples africains. « Le ‘’Non’’ du 28 septembre n’était pas que pour la Guinée, c’était pour tous les opprimés du monde », souligne-t-il.

Et 65 ans après, Dr. Dansa Kourouma proclame une « nouvelle ère pour notre pays ». Une nouvelle ère dont les racines sont néanmoins irriguées par le contexte historique de l’accession du pays à l’indépendance. « Nous sommes indépendants, fiers et dignes aujourd’hui, parce que des filles et des fils de la Guinée ont renoncé à l’opulence du pouvoir, au privilège du pouvoir, pour se sacrifier, pour que nous puissions vivre sur une terre bénie, libre, digne, donc une nation libre et indépendante », conclut-il.

Aminata Camara