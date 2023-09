28 septembre : les Etats-Unis et le G5 exhortent à la « recherche de la justice pour toutes les victimes »

En Guinée, depuis 14 ans, le 28 septembre renvoie à deux évènements contradictoires. Le premier, qui remonte à 65 ans, a trait au référendum gaulliste auquel les Guinéens avaient voté ‘’Non’’. S’ouvrant ainsi la voie à l’indépendance qui devait être proclamée le 2 octobre de la même année. Le second évènement, sombre et tragique à la fois, renvoie au massacre qui s’est déroulé dans l’enceinte du stade du 28 septembre 2009, sous la transition que dirigeait Moussa Dadis Camara. Par rapport à ce second évènement, un espoir de justice a germé avec l’ouverture du procès, il y a un an. Et c’est à propos de ce procès qui se poursuit à partir de mardi prochain que le Groupe des 5 (Etats-Unis, Nations unies, France, Union européenne et CEDEAO) a produit une déclaration conjointe en vertu de laquelle il salue les progrès, réitère son accompagnons et exhorte à ce que la justice se fasse pour toutes les victimes.

Ci-dessous la déclaration

À l’occasion du quatorzième anniversaire du massacre du stade du 28 septembre 2009, les Ambassades des États-Unis d’Amérique et de France, accompagnées des Délégations de l’Union européenne, de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et des Nations Unies, et avec le soutien de l’ambassade du Royaume-Uni, réitèrent leurs plus sincères condoléances aux victimes et à leurs familles.

Nous prenons acte des progrès accomplis dans la quête de justice pour les victimes. L’ouverture du procès a marqué une étape significative dans la résolution de ce douloureux chapitre de l’histoire de la Guinée et dans la reddition de comptes pour les atrocités passées. Nous soutenons l’engagement en faveur d’un procès équitable, transparent, rapide et juste afin que les responsables soient tenus pour responsables.

Alors que le procès se poursuit, nous exhortons la Guinée à maintenir l’élan dans la recherche de justice pour toutes les victimes du massacre du stade du 28 septembre 2009.

