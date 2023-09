Santé : Unicef Guinée vient en appui au PEV avec des camions pour transporter les vaccins

En appui au Programme élargi de vaccination (PEV), le Fonds des Nations unies de l’enfance (Unicef), avec l’accompagnement financier de GAVI et en partenariat avec le ministère de la Santé, a organisé ce jeudi 28 septembre une cérémonie de remise d’engins roulants. C’est le magasin de l’institution onusienne, sis au quartier Tombo, qui a servi de cadre à la cérémonie, en présence du secrétaire général du ministre de la Santé et d’autres cadres du département.

Il s’agit de quatre camions et d’un véhicule de supervision qui ont été remis dans le cadre du Programme élargi de vaccination (PEV) pour la facilitation de la distribution des vaccins sur toute l’étendue du territoire.

Pour Dr Félix Ackebo, représentant-pays de l’Unicef, il est impératif que son institution et les autres partenaires continuent et intensifient les efforts collectifs d’appui du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, en vue d’améliorer la couverture vaccinale. « C’est dans ce cadre que nous procédons ce matin à la remise de quatre camions pour appuyer le transport des vaccins et des matériels de vaccination et d’un véhicule de supervision », dit-il.

Par la même occasion, l’institution onusienne dit se réjouir de l’engagement au plus haut niveau des autorités du pays. Engagement qui se traduit les « dispositions pour faire augmenter la couverture vaccinale dans un délai assez court ».

Concrètement, les engins ainsi remis vont transporter les vaccins, les intrants (seringues, boîtes de sécurité…) de l’entrepôt central vers les 38 districts sanitaires de la Guinée.

« Gavi à travers l’Unicef soutient la Guinée avec l’achat de plusieurs types de vaccins. Nous investissons aussi avec le gouvernement et le Fonds mondial dans un entrepôt central à Coyah et au niveau des centres de santé, nous soutenons avec l’Unicef, l’achat de 230 frigo-solaires pour stocker les vaccins au niveau décentralisé », a noté, pour part, le senior country Manager de Gavi pour la Guinée, Marius Keller.

Du côté des autorités, on se réjouit d’autant que cette remise intervient à un moment où le département planifie le lancement de la campagne de vaccination de plus 3 millions d’enfants contre la poliomyélite et d’autres maladies. « La semaine prochaine déjà, nous rentrons dans le Round 1 des journées nationales de vaccination et nous avons l’obligation de transporter tout un lot d’équipements et de vaccins à travers les quatre coins de la Guinée. Ce qui fait que cet appui qui vient d’être fait à la Guinée rentrera dans l’opérationnalisation le plus rapidement possible », a soutenu le secrétaire général du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique.

Dr. Mohamed Lamine Yansané qui en aussi profité pour saluer les efforts des partenaires de la Guinée car, rappelle-t-il, les quatre camions remis ce jeudi s’ajoutent àplusieurs autres remises qui ont été faite dans ce cadre.

Se tournant vers le PEV, il invite à un usage judicieux du don.

Par ailleurs, Dr Félix Ackebo a réitéré l’engagement de l’Unicef et de tous les partenaires à poursuivre leurs efforts afin que tous les enfants de Guinée soient vaccinés et protégés contre les maladies évitables par la vaccination.

N’Famoussa Siby