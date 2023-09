Procès 28 septembre : victimes et parties civiles dressent un premier bilan

28 septembre 2022 – 28 septembre 2023, un an, jour pour jour, depuis l’ouverture du procès sur les massacres du 28 septembre 2009 au stade du même nom. L’occasion pour les organisations de défense de droit de l’homme et celles des victimes de ces événements douloureux, de dresser un premier bilan. L’Organisation guinéenne de défense de droits de l’homme (OGDH), l’Association des victimes parents et Amis du 28 septembre 2009 (AVIPA) et la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH) ont animé une conférence de presse ce jeudi 28 septembre à la maison de la presse, sise à la minière.

Selon ces trois organisations, 700 victimes ont été enregistrées depuis le début du procès. Un chiffre qui démontre à quel point l’organisation de ce procès était nécessaire pour en mesurer la gravité. Ce qui amène à se demander si le procès se déroule, à date, comme prévu. Oui, estime Me Alpha Amadou DS Bah, coordinateur du collectif des avocats de la partie civile. Selon lui, le procès du 28 septembre répond aux standards internationaux en matière d’équité. « Toute la procédure a été respectée. Les accusés ont été entendus et la partie civile a eu l’opportunité pour certains de s’exprimer », a-t-il salué.

L’avocat qui promet que son camp œuvrera du mieux qu’il pourra pour aider à la manifestation de la vérité. « Puisque les crimes sont atroces et nombreux et malheureusement les accusés se sont tous illustrés dans la négation systématique de leur responsabilité. Mais nous, nous jouerons notre rôle et participerons activement à la recherche et la manifestation de la vérité », promet-il fermement.

Mêmes promesses tenues également de la part de la FIDH dont le secrétaire général, quant à lui, croit que ce procès pourrait prendre du temps. Il souhaite d’ailleurs qu’au prochain anniversaire de cet évènement, « un bilan au moins de la première étape » puisse être fait. « Nous continuerons à alimenter ce procès par les témoignages des victimes pour que chacun puisse saisir l’ampleur des violations et comprendre la dimension des meurtres que les victimes ont vécus. Nous espérons dans le déroulé de ce procès et qu’à la fin les responsabilités seront situées », espère Me Drissa Traoré.

Au nom des victimes, la présidente de l’AVIPA a formulé des recommandations en direction des autorités. Des propositions qui se rapportent, entre autres, à la mise en pratique de la loi sur l’aide juridictionnelle des victimes, à la nécessité de limiter les crises susceptibles d’interrompre le déroulé du procès. Dame Asmaou Diallo a aussi plaidé à ce que le programme des huis clos soit beaucoup pris au sérieux car, « il y a des femmes menacées et qui sont obligées de changer de logement. Nous invitons le gouvernement à prendre ses responsabilités dans ce sens »,

Parlant des montants qui sont annoncés pour le dédommagement des victimes, la présidente de l’AVIPA espère que cela sera verse « pour aider les victimes, pour qu’on puisse aller de l’avant ».

Aliou Nasta