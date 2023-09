Guinée : les partenaires économiques et financiers appuient la révision des programmes d’enseignement

Le ministère de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation avec l’appui technique et financier de ses partenaires (Unicef, AFD et GPE), a validé le nouveau cadre d’orientation curriculaire qui est un guide stratégique pour la révision des programmes d’enseignement et manuels scolaires pour le secteur de l’éducation et de la formation, dans les années à venir. Cette rencontre qui a réuni les cadres du système éducatif a connu la présence des secrétaires généraux des ministères de l’Enseignement supérieur et de l’Enseignement technique, dans les locaux de l’Institut national de la recherche et d’action pédagogique (INRAP), ce vendredi 29 septembre.

Intitulé cadre d’orientation curriculaire pour les apprentissages et la professionnalisation des enseignants pour les cycles fondamentaux, secondaire et non formel, ce document validé vient baliser le chemin pour l’introduction de nouveaux programmes dans le système éducatif guinéen. « Les nouveaux programmes que nous introduisons dans le système éducatif à travers le COC seront conçus pour répondre aux défis contemporains de notre cher pays », a déclaré le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation.

Poursuivant, Guillaume Hawing annonce la nouveauté dans ces programmes de l’éducation : « ils seront axés sur l’excellence académique par un meilleur arrimage des filières du secondaire à celles de l’enseignement technique et supérieur ; la compréhension approfondie de notre géographie, de notre histoire nationale ; mais également viseront la formation de citoyens guinéens patriotes, engagés et conscients de leur rôle dans la construction de notre nation ».

Félix Ackebo, représentant de l’Unicef a, au nom des partenaires techniques et financiers, salué l’engagement des autorités éducatives à renouveler les programmes d’enseignement. Car, estime-t-il « les programmes actuellement enseignés et le contenu des manuels scolaires ont pour la plupart vingt ans, et qu’il était temps de penser à les actualiser afin de répondre aux orientations stratégiques du secteur et ainsi atteindre les résultats du programme décennal de l’éducation (PRODEG 2020-2029) ». Et il en profite pour réaffirmer l’engagement des partenaires techniques et financiers (AFD, UNICEF et GPE) à poursuivre leur effort de soutien aux réformes entreprises dans la qualification du système éducatif guinéen. « Ce cadre d’orientation curriculaire est pour nous PTF du fonds commun de l’éducation (AFD, UNICEF et GPE), la preuve de l’engagement de tous les Partenaires techniques et financiers du secteur de l’éducation à accompagner le gouvernement dans la qualification de son système éducatif. Nous saluons cette avancée majeure, mais restons conscients que de nombreux défis sont encore à relever pour arriver à l’objectif final qui consiste à mettre à la disposition des apprenants et des enseignants guinéens de nouveaux programmes », souligne Félix Ackebo.

Après la validation et la remise officielle du nouveau cadre d’orientation curriculaire, l’Institut national de recherche et d’action pédagogique (INRAP) entend se mettre à la tâche pour commencer le processus de révision des programmes d’enseignement.

A noter que le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation a fait la promesse de tout mettre en œuvre pour l’introduction de nouveaux programmes dans le système éducatif guinéen avant la prochaine rentrée scolaire.

N’Famoussa Siby