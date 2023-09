Matoto : le PM lance l’opération d’assainissement spécial

Normalement, ce n’est pas que la semaine prochaine qu’on aurait dû organiser la journée d’assainissement habituelle. Mais ce samedi 30 septembre a ceci de spécial qu’il précède la célébration du 65ème anniversaire de l’indépendance nationale. D’où la décision des autorités d’en faire une journée spéciale d’assainissement. Une journée à laquelle tout le monde est invité à participer, aussi bien à Conakry que les villes de l’intérieur du pays. Justement, dans la capitale guinéenne, c’est le premier ministre, Dr. Bernard Goumou, qui a lancé l’opération à Matoto, au côté du maire, Mamadouba Tos Camara.

Pour la circonstance, les autorités communales avaient porté leur choix sur un site conflictuel situé à Kissosso Plateau, transformé en une décharge publique de déchets. Accompagné du ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation, c’est le premier ministre qui a donc lancé les travaux. « Nous avons inscrit dans nos priorités la propreté de la ville, c’est ce que nous faisons d’ailleurs depuis que le président de la République est aux affaires, Et (l’opération d’aujourd’hui, ndlr), c’est la continuité cette initiative que nous avons commencée depuis un certain temps. Aujourd’hui, vous voyez le premier ministre, chef du gouvernement lui-même en action, aujourd’hui sur toute l’étendue du territoire, tous les membres du gouvernement, les gouverneurs, les maires, partout, les gens sont en train de rendre la ville propre », a déclaré le ministre Guillaume Hawing.

En ce qui le concerne, le maire de Matoto a axé son intervention sur les motifs du choix du site à assainir. « La particularité d’aujourd’hui c’est un endroit conflictuel qui existe pendant plus de 30 ans. Il s’agit maintenant de rapprocher les deux familles, discuter avec elles afin que l’Etat puisse se saisir (du terrain) et faire des équipements publics pour l’intérêt des citoyens », a assuré Mamadouba Tos Camara. L’assainissement du site est donc un préalable à d’autres actions qui devraient suivre. « Une fois dégagé complètement, nous allons mettre un point noir et les jeunes vont y veiller avec les services que nous allons mettre à contribution. Quiconque sera interpellé en train de mettre les ordures va répondre de sa forfaiture », a mis en garde le maire.

Mamadouba Tos a aussi indiqué que trois autres équipes sont déployées, notamment à la Tannerie et à Dapompa, dans le cadre de cette journée spéciale d’assainissement.

Aminata Camara