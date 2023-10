WCS et Rio Tinto Simfer signent des accords d’investissement pour les infrastructures portuaires et ferroviaires trans-guinéennes de Simandou

Winning Consortium Simandou (WCS)[1] et Rio Tinto Simfer[2] ont signé des accords d’investissement pour la construction des infrastructures ferroviaires et portuaires trans-guinéennes, marquant ainsi une nouvelle étape majeure dans le développement du projet Simandou.

Ces accords d’investissement définissent les modalités selon lesquelles Rio Tinto Simfer prendra une participation de 34 % au sein des entreprises de WCS chargées de construire l’infrastructure du projet Simandou. Celles-ci délivreront plus de 600 km de voie ferrée multi-usage, ainsi que des installations portuaires qui permettront l’exportation de minerai de fer provenant des mines développées par WCS (blocs 1 et 2) et Rio Tinto Simfer (blocs 3 et 4). Cette étape est conforme au financement global à 50/50 de l’ensemble des infrastructures ferroviaires et portuaires du projet Simandou.

Ces accords accéléreront la première tranche de la contribution financière de 100 millions de dollars de Rio Tinto grâce à un prêt intérimaire pour poursuivre le développement continu de ces infrastructures.

Les accords d’investissement font suite à la signature, ce 11 août 2023, de la convention créant le cadre juridique pour le co-développement du chemin de fer et de l’infrastructure portuaire trans-guinéens entre WCS, Simfer et le Gouvernement de la République de Guinée. Ils font également suite à la constitution, le 28 juillet 2022, de la coentreprise CTG entre la République de Guinée, WCS et Rio Tinto Simfer. Les parties continuent de négocier les modalités de la coentreprise et les accords commerciaux pour mettre en œuvre le co-développement, afin de respecter à la fois les délais d’exécution et les normes internationales en matière d’ESG.

L’infrastructure ferroviaire et portuaire construite par WCS et Simfer sera transférée à la Compagnie du TransGuinéen (CTG)[3] après sa réalisation afin d’ouvrir un vaste réseau de transport à travers la Guinée, contribuant ainsi au développement économique et à l’accès à de nouveaux services à travers l’ensemble du corridor créé par cette infrastructure.

Le China Baowu Steel Group (Baowu) a également conclu des accords d’investissement indépendants pour collaborer avec WCS dans le cadre du développement des infrastructures ferroviaires et portuaires de Simandou, ainsi que dans le développement de la mine de WCS située dans les blocs 1 et 2 de Simandou.

Le Président de Winning Consortium Simandou, M. Sun Xiushun, a déclaré : « Nous exprimons notre sincère gratitude au Gouvernement de la République de Guinée pour sa vision et son soutien sous le leadership du Président Mamadi Doumbouya, ainsi qu’à tous nos partenaires industriels. La signature de ces accords d’investissement représente une étape importante, ouvrant la voie à la réussite du projet. Avec des plans visant à créer 50 000 emplois à son apogée, WCS offrira des opportunités d’emploi à des dizaines de milliers de Guinéens et favorisera le développement des entreprises locales sur l’ensemble de son périmètre. »

Le membre du Comité Exécutif de Rio Tinto en charge de la Guinée et Directeur Général de Rio Tinto Copper, Bold Baatar, a déclaré : « Avec ces accords, nous renforçons notre partenariat avec WCS, alors que nous progressons pour réaliser le projet Simandou conformément à la vision présentée par le Gouvernement de Guinée. Nous progressons déjà sur les travaux essentiels à nos sites et nous nous engageons à travailler en étroite collaboration avec tous nos partenaires pour réaliser le potentiel extraordinaire que Simandou offre au peuple de Guinée, aujourd’hui et pour les générations futures. »

Les investissements dans la coentreprise d’infrastructure restent soumis à un certain nombre de conditions, notamment à la finalisation et l’approbation de l’étude de faisabilité et des besoins de financement en capital par l’ensemble des partenaires, ainsi qu’aux approbations réglementaires, y compris celles de l’autorité de la concurrence et d’autres approbations gouvernementales de l’État guinéen et chinois.

[1] WCS est un consortium composé de Winning International Group (49,99 %), de Shandong Weiqiao Group (qui fait partie de China Hongqiao Group) (49,99 %) et de United Mining Supply (UMS, pourcentage restant).

[2] La coentreprise Simfer est composée de Simfer S.A., détenteur des blocs 3 et 4 de Simandou Sud, propriété du Gouvernement de la République de Guinée (15 %) et de Simfer Jersey Limited (85 %). Simfer Jersey Limited, quant à elle, est une coentreprise entre le groupe Rio Tinto (53 %) et Chalco Iron Ore Holdings (CIOH) (47 %) — une coentreprise, contrôlée par Chinalco, des entreprises publiques chinoises : Chinalco (75 %), Baowu (20 %), China Rail Construction Corporation (CRCC) (2,5 %) et China Harbour Engineering Company (CHEC) (2,5 %).

[3] La CTG est une société en coentreprise détenue à parts égales par Rio Tinto Simfer et WCS (chacun à hauteur de 42,5 %) et le Gouvernement de la République de Guinée (15 %), créée pour exploiter l’infrastructure ferroviaire et portuaire de Simandou.