2 octobre : la gouverneure de Conakry invite à « laisser le passé derrière et voir l’avenir »

La Guinée célèbre ce lundi 2 octobre, son accession à la souveraineté nationale. Un anniversaire auquel les autorités ont voulu un cachet particulier, à travers l’institutionnalisation d’une semaine de l’indépendance. Ce matin, en marge de la cérémonie de dépôt de la gerbe de fleurs à la place des martyrs, notre reporter a tendu le micro à la gouverneure de la ville de Conakry. M’Mahawa Sylla en a profité pour appeler à l’unité et à la cohésion, pour garantir la paix, indispensable au développement. Elle invite même à faire dos aux querelles du passé pour mettre le cap sur l’avenir de la Guinée.

S’inclinant devant la mémoire des « devanciers » disant souhaiter bonne fête à la Guinée en général et à la population de Conakry, en particulier, la gouverneure invite à « l’union, la solidarité et au vivre ensemble ». Cette cohésion devant, selon elle, garantir la paix, sans laquelle, dit-elle, « nous ne pouvons vivre et développer notre pays ». En guise, d’illustration, elle note que si la Guinée célèbre aujourd’hui la fête de l’indépendance, « c’est parce qu’il y a la tranquillité ».

La quiétude, c’est ce que prônerait le colonel Mamadi Doumbouya. Et suivant cette volonté, elle-même appelle les Guinéens « à se donner la main. On n’a qu’à laisser le passé derrière et voir l’avenir. Pour construire notre pays, il faut la paix et le vivre ensemble. Il faut qu’on s’accepte et qu’on avance dans le développement » plaide-t-elle.

Aminata Camara