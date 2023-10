Fête du 2 octobre : le préfet de Coyah invite la population à plus de vigilance et à la préservation de la paix

La Guinée a célébré ce lundi 02 octobre 2023, l’an 65 de son accession à la souveraineté nationale. Dans la préfecture de Coyah, cette commémoration a été marquée par le dépôt de gerbe de fleurs à la place des Martyrs, mais aussi par un défilé civilo-militaire

Au stade préfectoral de Coyah où a eu lieu le défilé, le préfet, le colonel Yaya Kalissa a rendu un vibrant hommage aux pionniers de l’indépendance guinéenne, mais aussi des différents chefs d’Etat qui se sont succédé.

Pour lui : « Depuis l’arrivée du CNRD au pouvoir, le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya a toujours été plébiscité …En ce jour du 2 octobre 2023, il convient d’appeler tous les fils et filles du pays à cultiver le pardon et le vivre ensemble dans la dignité et la convivialité fondée sur la base de l’inclusion et la prospérité en Guinée… »

Le colonel Yaya Kalissa a terminé son discours en invitant le personnel militaire et civil de Coyah à plus de vigilance et de dynamisme dans le cadre du maintien de la paix, de la discipline et la persévérance dans l’exercice de leurs fonctions.

Fodé Soumah