Guinée : la BSTP et WCS bouclent la caravane dédiée au contenu local à Forécariah

Le contenu local est désormais une idée maîtresse dans le secteur de l’investissement en Guinée. En effet, il est attendu de toutes les entreprises évoluant dans le pays de faire en sorte que l’expertise locale soit prise en compte dans leurs activités. Cela peut se passer par le biais de l’utilisation directe de compétences locales (emploi) ou à travers la délégation de certaines tâches (sous-traitance) à des entreprises guinéennes. Mais la matérialisation de cette intention se heurte quelques fois à des défis d’ordre notamment d’information et de disponibilité des compétences recherchées. Et c’est pour notamment prendre en charge certains de ces défis que la Bourse de sous-traitance et des partenariats (BSTP) et Winning Consortium Simandou (WCS) ont récemment organisé la caravane nationale de la sous-traitance et du contenu local. Caravane qui, partie de Faranah le 21 septembre, s’est achevée le 4 octobre 2023 à Forécariah, précisément dans l’enceinte de la Maison des jeunes.

A cette dernière étape, les autorités locales ont admis la pertinence de l’initiative qui a consisté à l’organisation de cette caravane. Elle permet en effet, notamment, selon le secrétaire général chargé des collectivités de Forécariah, d’aider à dissiper malentendus et incompréhensions. « Certains ne comprennent pas le mot contenu local. Le contenu local veut dire qu’à compétences égales, les locaux sont privilégiés. Mais force est de reconnaitre que nous sommes dans un pays libéral. Donc l’offre d’emploi est ouverte à tout le monde. C’est le lieu de vous faire comprendre, à vous les représentants des PME et PMI, que quand un appel d’offres est lancé ce n‘est pas dit que forcément qu’il faut que ce soient les PME et PMI de Forécariah qui doivent en bénéficier », souligne Karamoko Oularé. Au-delà de cette clarification, il note que la caravane s’inscrit dans une logique de renforcement des capacités des PME et PMI locales : « Tout le monde est en quête d’emploi. A travers cette caravane, vous saurez, comment vous faire enregistrer, comment postuler et vous y prendre pour que votre entreprise soit maintenue et compétitive ».

Le maire de la commune urbaine de Forécariah, quant à lui, estime que cette caravane, en ciblant naturellement la jeunesse, est de nature à aider à face à d’autres défis dont l’exode rural et même l’émigration clandestine. « Partout en Guinée, on assiste à un décroche massif des jeunes du circuit classique et à un exode rural et à l’émigration clandestine vers d’autres horizons lointains. Cela s’explique en partie, par le fait que le pays est léger en matière de formation professionnelle d’une part, et manque de débouchés d’autre part. Accompagner cette jeunesse à travers des programmes adaptés et créer des centres pour la former et surtout pour la réinsérer dans les structures économiques, permet la création d’une économie locale à la base, et surtout maintenir cette jeunesse sur notre territoire », indique-t-il.

Du côté de Winning Consortium Simandou, en prenant part à la caravane, les responsables avaient à cœur de faire part de leur engagement et leur détermination à intégrer le contenu local dans la réalisation du projet Simandou et rassurer les populations des zones traversées du désir de leur profit des fruits du projet. « La présence de Winning Consortium Simandou à cette caravane des acteurs de la sous-traitance et du contenu local, est de montrer à nos partenaires notamment le BSTP que le contenu local est quelque chose d’important pour nous. Monter également à l’opinion nationale que nous sommes à cheval sur les questions de contenu local au niveau des emplois, du développement des compétences, la plus-value, c’est vraiment de montrer à ces populations qui sont traversée par ce corridor de chemin de fer, comme la ville de Forécariah, qui est très importante, puisqu’elle abrite le port du projet. Il sera également question d’expliquer à ces populations, qui n’ont toujours pas une meilleure compréhension du contenu local, notamment assez sur les questions de l’emploi conformément à la loi portant contenu local », confie Youssouf Sangaré, superviseur Ressources humaines au sein de WCS.

Mais au-delà de ce facteur, il faut dire que la caravane a déjà permis d’engranger quelques acquis. Elle a en effet permis à la Bourse de sous-traitance et des partenariats (BSTP) de constituer une base de données fort utiles. « Ce qu’il faut retenir de cette caravane, c’est que nous sommes en train de recenser beaucoup d’entreprises. Et déjà, nous avons remarqué qu’il y a beaucoup d’entreprises qui sont au niveau du corridor Simandou, notamment celles formelles, qui ont besoin de renforcement de capacités afin qu’elles puissent répondre aux standards internationaux et aux prérequis des miniers. Cette caravane nous a également permis d’avoir une base de données, qui va nous permettre de voir comment les outiller pour qu’en cas d’appel d’offres, ces entreprises puissent répondre prêtes et compétitives. En gros, nous facilitons les opportunités en matière d’acquisition des marchés, c’est-à-dire lorsqu’une entreprise locale a un contrat, on sait qu’il embauche de façon directe ou indirecte. C’est pourquoi nous appuyons ces entreprises à travers nos formations qui les permettront d’avoir accès aux emplois, ceci pour une meilleure représentativité du contenu local », dit Doumbouya Faba Kapéla, Directeur associé Marketing et Commercial à la BSTP.

Ledjely.com