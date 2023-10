Kouroussa : timide reprise de l’école

Élèves et enseignants guinéens ont officiellement repris le chemin de l’école ce 3 octobre sur toute l’étendue du territoire national. Mais dans la réalité, c’est à une rentrée timide que l’on a assistée. C’était notamment le cas dans la préfecture de Kouroussa où l’on a remarqué une faible présence des élèves dans les établissements. Ceux qui étaient là se comptaient sur les doigts de la main.

Tôt le matin, la directrice préfectorale de l’Education était au collège Soundiata Keïta. Interrogée, pour s’assurer de l’effectivité de la reprise des cours. « Les cours ont effectivement démarré dans la préfecture. Les professeurs et enseignants étaient tous là comme dans cette école qui a le plus grand nombre d’effectifs de la ville. Dans les écoles visitées, titulaires et contractuels sont présents et j’ai demandé aux responsables d’écoles de recevoir les enfants même sans tenue, car beaucoup de parents traversent des moments difficiles. On donne du temps aux parents pour cela », a confié Sonah Konaté.

Si du côté des enseignants, on a répondu présent, tel n’était pas le cas du côté des élèves. « il faut que les parents sachent que c’est aujourd’hui que l’année scolaire débute. C’est en ce moment que les premiers cours sont dispensés. Ne permettons pas à nos enfants de dire qu’ils n’ont pas vu ça ou cela en classe », a lancé, Mamadi Keïta, le président de l’Association préfectorale des parents d’élèves.

Pour ce premier jour, les enseignants ont décliné les programmes. Au regard du travail annuel qui les attend, les élèves qui ont fait le déplacement invitent leurs camarades à rompre les vacances et à rejoindre les salles de classe. « Je préfère démarrer aujourd’hui parce qu’il y a un grand travail qui m’attend, c’est le baccalauréat. Je dis merci à mes parents qui m’ont acheté les fournitures à temps. Cette année, je dois bosser pour avoir le bac et je demande aux amis de se joindre à nous car nous serons en compétition avec les autres villes du pays », a recommandé Fatoumata Keïta, Terminale Sciences sociales.

A en croire certains parents d’élèves, la morosité de cette première journée est consécutive à la conjoncture économique qui fait beaucoup d’élèves n’ont pas encore leurs fournitures scolaires ou encore de quoi payer la première tranche des frais de scolarité, dans les écoles privées notamment.

Michel Yaradouno, Kouroussa pour ledjely.com