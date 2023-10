Charles Wright/magistrats : la capitulation du ministre

Une des parties devait nécessairement céder. Et à l’arrivée, c’est plutôt le ministre de la Justice qui abdique. Face à la détermination des magistrats et au risque de paralysie du système judiciaire, Charles Wright a fini par entendre raison. Bien sûr, il ne veut pas l’admettre et s’efforce de faire prévaloir sa fierté. Mais le contenu de son communiqué de ce mercredi 4 octobre est sans équivoque. Le ministre Charles Wright a bel et bien cédé face à l’Association des magistrats de Guinée (AMG).

En lisant le communiqué du ministre, on se rend bien compte que Charles Wright n’a pas cédé de gaieté de cœur. On a dû lui tordre la main. C’est ainsi que dans son communiqué, à propos de la dernière Assemblée générale des magistrats de Guinée (AMG), il dit que celle-ci a débouché sur une « prétendue résolution ». De même, à l’issue de cette AG extraordinaire, les magistrats participant à la réunion, « tirant les leçons des multiples dérives de l’Association des magistrats de Guinée », à en croire le ministre, se seraient prononcés en faveur de la levée immédiate du mot d’ordre de débrayage. Mais que, le Bureau exécutif de l’AMG, « n’ayant pas atteint ses objectifs, a brandi la menace d’une grève générale illimitée, tout en impartissant un délai de 15 jours au ministre de la Justice pour donner satisfaction aux différentes revendications ». Bref, dans la première partie de son communiqué, le ministre s’évertue à réitérer son désaccord voire son inimité avec l’AMG en général et certainement avec le président de cette dernière, Mohamed Diawara, en particulier.

Mais cette posture empreinte de fierté ne change rien à la réalité. Si l’on prend, l’une après l’autre, les différentes revendications de l’AMG, on se rend compte que le ministre accède à plusieurs d’entre elles. Et même au sujet de celles sur lesquelles il ne fait pas de concession explicite, il s’abstient néanmoins d’user de discours susceptibles d’enflammer la situation.

C’est ainsi que même s’il n’annonce pas la levée de la suspension des magistrats Moussa Camara et Cé Avis Gamy, respectivement juge et substitut du procureur du TPI de Labé, le ministre Charles Wright entretient néanmoins l’espoir que cela puisse se faire via le Conseil supérieur de la magistrature, déjà saisi.

Par contre, le chef du département fait une concession de taille à propos du reproche qui lui est fait quant à sa tendance à publier les actes suspension sur notamment les plateformes digitales du ministre. « A la demande de certains membres du Barreau et du Comité de sortie de crise, le Garde des sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’homme, a accepté de limiter la publication des actes de suspension au niveau des chefs de juridiction », annonce-t-il dans son communiqué.

Quant à la revendication relative au rétablissement des magistrats dont les dossiers ont été jugés par le CSM et n’ayant pas été reconnus coupables, le ministre répond avec une certaine courtoisie, que les droits desdits magistrats n’ont jamais été violés, dans la mesure où ils ont toujours continué à toucher « leurs salaires et indemnités ». En ce qui concerne leur rétablissement dans leurs fonctions, le ministre annonce qu’ils seront « redéployés à temps opportun ».

Une autre revendication à laquelle le ministre accepte d’accéder, c’est celle portant sur le dégel du salaire des 15 magistrats dont il a récemment ordonné la suspension des salaires. Là aussi, Alphonse Charles Wright promet qu’à la suite des « doléances formulées par les membres du comité de sortie de crise, le ministre procédera au dégel sur la base du rapport de l’Inspection des services judiciaires et pénitentiaires, établissant que les intéressés ont effectivement repris le travail, en contrepartie duquel le salaire est dû ».

L’on s’achemine donc vers le dénouement de cette crise qui menaçait de paralyser la justice guinéenne. Et c’est une issue dont l’Association des magistrats de Guinée (AMG) doit se féliciter. Car au-delà des magistrats qu’elle défend, cette association vient ainsi d’incarner un contre-pouvoir dont le pays a cruellement besoin en ces temps d’incertitudes.

Ledjely.com