CRIEF : la première comparution d’Amadou Damaro Camara renvoyée à lundi

Attendu ce jeudi 5 octobre, pour sa toute première comparution la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) pour répondre des faits présumés de détournement de deniers publics, l’ancien président de l’assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, n’a finalement pas pu comparaître. Parce que son l’audience a été renvoyée au 9 octobre prochain, en raison de l’absence d’un des assesseurs, pour raisons de santé.

Interrogé à propos de ce renvoi, Me Lancei 3 Doumbouya, avocat du prévenu trouve compréhensible le motif mis en avant. « Nous étions venu pour tenir l’audience dans cette affaire. Mais à la dernière minute, nous avons été informés de l’indisponibilité d’un des conseillers de la cour, pour cause de maladie. La composition ne peut pas être régulière. Donc, c’est pour cette raison que le dossier a été renvoyé au lundi 9 octobre 2023 ».

Profitant de l’occasion pour se prononcer sur l’état de santé de son client, l’avocat souligne que cette santé n’a pas connu « d’amélioration considérable ». Me Doumbouya note au passage que son client « a toujours exprimé la volonté de se présenter et de défendre la cause pour laquelle il est traduit devant la CRIEF. Il a toujours et il entend s’exprimer et se défendre dans cette affaire ». Rendez-vous est donc pris pour le lundi. « On espère que sa santé lui permettra d’être là le lundi. Ça n’a jamais été une question de refus », assure son avocat.

Fodé Soumah