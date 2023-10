Kaloum : les imams de la mosquée de Teminètaye ont-ils vraiment prié pour la réussite du concert de Petit Ousté ?

Le 8 septembre 2023, l’artiste de la musique populaire Petit Ousté, auteur du morceau « Bôbô », a fait une publication sur sa page Facebook dans laquelle il a annoncé que les imams de la mosquée de Teminètaye, dans la commune de Kaloum, ont formulé des prières et lu le Coran pour la réussite de son concert prévu le 28 octobre prochain, à l’esplanade du Palais du peuple. L’artiste a affirmé que c’était à l’occasion d’une invitation de jeunes musulmans de Kaloum que ces prières et cette lecture du livre saint Coran ont été faites.

POST FACEBOOK : « J’ai accompli mon devoir religieux ce vendredi avec mon équipe dans le quartier #Teminetaye, sous l’invitation de la jeunesse musulmane de Kaloum, qui a sollicitée une lecture du saint Coran à l’occasion de mon concert dédicace prévu le samedi 28 octobre sur l’esplanade du palais du peuple ».

Une sortie qui a suscité des milliers de réactions sur le réseau social Facebook. Rien que sur sa publication, on a dénombré plus de 5 000 likes, plus de 1 300 commentaires et plus de 1 800 partages.

Face à la vive polémique qu’elle a engendrée, nous avons décidé d’enquêter sur cette affaire. Pour cela, nous nous sommes rendus à la mosquée en question, située au centre-ville de Kaloum, non loin du camp militaire Samory Touré. Notre rédaction y a été reçue par le deuxième imam de ladite mosquée, Ibrahima Kalil Bangoura, que l’on voit sur la photo publiée par l’artiste à la date du 8 septembre (voir la partie encerclée en rouge). Nous rajoutons également une nouvelle photo de lui prise à l’occasion de l’entretien qu’il nous a accordé.

Dans les échanges, il a précisé tout d’abord que l’artiste Petit Ousté a été présenté aux responsables de la mosquée comme étant un entrepreneur qui sollicitait des prières et des bénédictions pour la réussite de son entreprise. « Il nous a été présenté par un groupe de jeunes comme étant un entrepreneur et non un artiste. D’ailleurs, on ne le connaît même pas. On ne sait pas s’il est artiste ou pas », a indiqué le responsable religieux. Le deuxième imam jure qu’aucune prière n’a été faite pour la réussite du concert de l’artiste, comme celui-ci l’a assuré dans sa publication.

A la question de savoir s’il se reconnait sur la photo publiée par le chanteur, Ibrahima Kalil Bangoura a confié : « Je reconnais que nous l’avons accueilli (en parlant de Petit Ousté, ndlr) comme tout bon musulman. Car la mosquée appartient à tous les musulmans. Comme Dieu est Miséricorde, quand on a fini de faire la prière du vendredi, nous avons fait des bénédictions et nous avons également formulé des prières pour l’ensemble des fils de Guinée et pour le pays, comme nous avons l’habitude de le faire chaque vendredi. Son cas n’a nullement été abordé dans ces prières de façon particulière. Je vous jure que nous ne nous sommes même pas souvenus particulièrement de sa présence dans la mosquée. Je vous assure et Dieu m’en est témoin, nous n’avons formulé aucune bénédiction pour lui personnellement, encore moins des prières pour la réussite d’un évènement. C’est faux ».

Nous avons aussi contacté le manager principal de l’artiste. Mais Mohamed Cissé, disant se réserver de commenter la publication de son artiste, nous a confié : « Pour l’instant, nous sommes concentrés sur l’organisation du concert du 28 octobre. Je ne peux pas pour le moment commenter ce fait. Ce qui reste clair, nous avons été invité par la jeunesse musulmane de Kaloum ce jour-là ».

Le nom de cette structure de jeunesse étant régulièrement cité dans cette affaire, nous avons également cherché à échanger avec ses membres. Mais contrairement aux propos relayés par l’artiste lui-même sur sa page Facebook et son manager principal, les habitants du quartier Teminètaye que nous avons approchés, tout comme plusieurs sources connectées sur les réseaux sociaux pour avoir des renseignements sur ce groupe de jeunes dénommé La Jeunesse musulmane de Kaloum, nous ont assuré qu’ils ne connaissent pas cette structure. Nous mettrons à jour cet article si nous obtenons de nouvelles informations sur ledit mouvement.

Verdict

Aucun élément palpable ne prouve que les imams de la mosquée de Teminètaye ont prié et lu le Coran pour la réussite du concert de Petit Ousté prévu le 28 octobre prochain à Conakry. Le deuxième imam de la mosquée, Ibrahima Kalil Bangoura, a rappelé dans l’entretien qu’il nous a accordé que tous les vendredis des prières et bénédictions y sont faites pour les fils de Guinée. Ce qui se fait aussi dans les autres mosquées à travers la Guinée.

Cet article a été rédigé par Ibrahima Kindi Barry dans le cadre du projet Implication des Médias Numériques dans la Prévention Active des Conflits et Tensions (IMPACT), sous la coordination de Thierno Ciré Diallo. Il a été approuvé par Boubacar Sanso Barry, Directeur de publication du Djely.