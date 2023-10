SWEDD Guinée : des ONG locales mises à contribution pour aider à atteindre les objectifs du projet

Le projet d’autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel (SWEDD) est une initiative conjointe de la Banque mondiale et de 9 pays dont la Guinée. Il est également multisectoriel dans la mesure où il fait intervenir plusieurs départements ministériels dans différentes thématiques.

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa composante N°1, le projet SWEDD s’emploie à travailler avec des ONG locales afin d’accroître les impacts positifs sur les populations des zones cibles du projet à savoir : Kankan, Labé et Faranah. A cet effet, un appel d’offres a été lancé. « On a reçu 99 ONG (nationale et internationale). Au bout de 11 mois d’études des différents candidatures, 12 ONG ont été retenues, soit 4 par région (Labé, Kankan, Faranah), avec une thématique bien précise », a précisé le coordinateur du projet SWEDD.

Du coup, le projet va toucher 14 préfectures, 153 Communes rurales.

Au nombre des thématiques qui assignées aux ONG partenaires abordées, on peut citer :

L’amélioration de l’accès, la rétention et la réussite des filles à l’enseignement secondaire, en particulier celles des zones rurales et des familles les plus vulnérables ;

La réduction des grossesses précoces en améliorant l’accès à la santé sexuelle et reproductive, au planning familial et à l’information sur les comportements sexuels responsables ;

La réduction des mariages précoces et autres pratiques néfastes (MGF, violence sexuelle, etc.) dans les zones d’intervention des projets ;

La promotion de l’autonomisation socio-économique des femmes et des filles en élargissant leurs possibilités économiques.

A travers cette démarche participative, « les ONG seront nos bras valides », a indiqué Mamadou Safayou Bah. Car, selon le coordinateur, la réussite du projet dépend en grande partie de « l’efficacité et de l’efficience dont les ONG retenues pourront faire preuve sur le terrain ».

Justement, ces ONG ont été reçues le mercredi 4 octobre au siège de SWEDD Guinée. « On les a convoquées pour amorcer la phase ultime de finalisation du processus », dit-il. Ce qui va consister, soutient Mamadou Safayou Bah, notamment à faire un cadrage de leurs « interventions et éclairer toutes les zones d’ombre afin qu’ils comprennent sur quoi ils vont s’engager et nous aussi nous comprenons mieux avec eux ce qu’ils doivent faire ».

Par ailleurs, il exhorte les uns et les autres à tout mettre en œuvre pour produire des résultats pour que le projet soit porté au niveau du gouvernement mais aussi au niveau international.

Retenu comme structure de mise en œuvre du projet dans la région de Faranah, dans le cadre de la composante N°1 un avec la thématique de l’amélioration de l’accès, la rétention et la réussite des filles dans l’enseignement secondaire, en particulier celles des zones rurales et des familles les plus vulnérables, le consortium ASED-CAM-VSF promet d’œuvrer pour mériter la confiance à lui placée par SWEDD Guinée. « S’engager et faire une proposition c’est déjà un engagement et nous avons réitéré cet engagement et montrer que nous sommes toujours déterminés à produire des résultats », a déclaré le chef de file du consortium, Abdoul Karim Diallo. Avant de promettre « de faire tout pour que la confiance placée en notre consortium soit méritée et cela ne peut se faire qu’en obtenant des résultats de qualité ».

A noter que ces ONG devront démarrer leurs différentes activités sur le terrain à partir du 1er novembre 2023 pour une durée de 14 mois, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2024.

A rappeler aussi que le projet SWEDD vise à accélérer la transition démographique, à stimuler le dividende démographique et à réduire les inégalités entre les sexes dans la région du Sahel mais aussi à investir dans l’autonomisation sociale et économique des adolescents pour atteindre ces objectifs. L’initiative, conjointement appuyée par le Groupe de la Banque mondiale et de neuf (9) pays du Sahel, bénéficie également de l’assistance technique du Fonds des Nations unies pour la population (UNFP), de l’organisation ouest-africaine pour la santé (OOAS) et de l’Union africaine (UA).

N’Famoussa Siby