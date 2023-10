Kankan : le parquet ouvre une enquête autour du décès du vice-recteur de l’université

Le décès, le 1er octobre dernier, du vice-recteur chargé des études de l’université Julius Nyerere de Kankan connaît une nouvelle tournure. En raison notamment de la plainte déposée par la coordination régionale de la maison des associations et ONG de Guinée contre les responsables de l’hôpital régional pour faute médicale et lenteur administrative connaît une avancée. En effet, à la suite de cette plainte, le procureur du tribunal de première instance de Kankan décide d’ouvrir une enquête autour de ce décès qui a soulevé un certain émoi.

C’est devant la presse locale que le procureur de la république près le TPI de Kankan, Daouda Diomandé a annoncé ce jeudi 5 septembre l’ouverture d’une enquête. Selon ce magistrat, cela est le résultat de la plainte de la MAOG : « Nous avons été saisi par la société civile notamment, la MAOG sur ce cas de mort. Immédiatement, on a transmis le dossier à la brigade de recherches pour des fins d’enquête. On a instruit les officiers de police judiciaire d’ouvrir une enquête en flagrance pour situer les responsabilités et éclairer la lanterne des uns et des autres autour du problème. On va entendre les parents de la victime, les plaignants et ceux qui sont pointés du doigt. Et après le travail des OPJ, on va nous mettre en branle ».

Dans sa plainte, l’antenne régionale de la MAOG souhaite voir le directeur général de l’hôpital régional de Kankan démis de ses fonctions. Mais à ce stade de la procédure, la justice ne peut exaucer un tel vœu. « Nous ne pouvons pas dire quelle peine sera infligée aux mis en cause. Il faut attendre le procès-verbal des OPJ. Même s’il est nécessaire d’exhumer son corps pour cela, on va le faire. Le tribunal n’a pas la compétence de démettre le directeur général de l’hôpital, on ne fera que notre travail et il reviendra à la hiérarchie de prendre ses dispositions », a précisé Daouda Diomandé.

Il importe noter que le décès de Dr. Moussa Fanta Kourouma, a soulevé une polémique, en raison des soupçons d’erreur médicale qui aurait été commise au cours de l’intervention chirurgicale qu’il a subie à l’hôpital de Kankan, le samedi 30 septembre dernier. Le vice-recteur souffrait, selon certaines sources, d’amygdalectomie. Mais l’intervention dont la réussite lui avait été garantie a duré de 10 à 17 heures. Par ailleurs, apprend-on, les médecins n’avaient pas réussi à le réanimer. C’est ainsi qu’il avait été envisagé qu’il soit évacué à Bamako. Et c’est en cours de route qu’il est décédé.

Michel Yaradouno, Kankan pour ledjely.com