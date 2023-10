MGF : fin de l’atelier de formation sur l’approche Nexus

Les travaux de l’atelier de formation des acteurs étatiques et non étatiques sur l’approche Nexus humanitaire et développement ont pris fin ce jeudi 5 octobre 2023. Cette initiative du ministère de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables, en collaboration avec ses partenaires (UNFPA-UNICEF) s’inscrit dans la dynamique de la lutte contre les mutilations génitales féminines (MGF).

Au sortir de cet atelier de formation qui a regroupé les acteurs sociaux des services de sécurité et partenaires, Julie Dubois, spécialiste en protection de l’enfant à l’Unicef fonde l’espoir que l’approche Nexus puisse aider à atteindre les objectifs visés. « On a discuté un peu de l’adaptation des programmes pour l’élimination des MGF aux différentes situations de crise humanitaire et comment on fait le lien entre les programmes de développement et les programmes humanitaires. Puisqu’on a constaté que quand une crise survient, très souvent, les femmes et les enfants sont les plus impactés. Et souvent, cela a un impact en termes d’augmentation induite des mutilations génitales féminines, du mariage d’enfants ou des violences basées sur le genre », dit-elle.

Elle est d’autant plus optimiste qu’elle estime que les participants à l’atelier ont été réceptifs : « les acteurs ont été très réceptifs et surtout que la Guinée a quand même une grosse expérience dans la gestion des épidémies. Notamment les différentes épidémies d’Ébola. Et donc là aussi on a réussi à tirer des leçons apprises de la gestion de ces épidémies et de voir comment on peut, à partir de ces expériences, continuer à mettre en œuvre des programmes même en cas de situation humanitaire ».

Pour sa part, Souleymane Camara, point focal MGF, à la Direction nationale de la Promotion féminine et du genre, a salué la participation des acteurs. « Tous les partenaires étatiques essentiels qui sont dans le secteur de la protection de la femme et de l’enfant étaient là avec nous, mais également les agents du système des Nations unies et les organisations de la société civile qui ont pris suffisamment d’informations pour pouvoir intégrer cette dimension dans leur programme de travail », indique-t-il.

A la suite de l’atelier, les autorités attendent que celui-ci donne lieu à des résultats qui seront perceptibles sur le terrain. « On attend qu’on puisse tirer les leçons de cette formation. Cela veut dire que, chacun, en ce qui le concerne, puisse rendre compte à sa structure qui l’a mandaté et qu’on puisse voir à l’avenir dans les plans ou les programmes sectoriels, une prise en compte de cette approche Nexus ».

Habibatou Diallo, coordinatrice de l’ONG Wafric, participante, quant à elle, exprime toute sa satisfaction et remercie les initiateurs et compte mettre à profit les connaissances acquises lors de cet atelier de formation.

N’Famoussa Siby