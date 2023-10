Education : après la construction, le Groupe Africa Global Logistics apporte des kits scolaires aux élèves de l’école de Koba

Après la construction, l’équipement et la mise à disposition de l’école élémentaire Daouda Camara de Bendèfikhè située dans le district Dixinn 2, dans la sous-préfecture de Koba, préfecture de Boffa, le Groupe Africa Global Logistics revient dans la localité avec de nombreux kits scolaires pour les élèves de ladite école. La cérémonie de remise de ces kits s’est déroulée ce lundi 9 octobre 2023 en présence des responsables locaux, des cadres du Groupe et les citoyens fortement mobilisés.

Composés de sacs d’écoliers, de cahiers, de stylos, d’ardoises et autres, ces kits arrivent au point, dans la mesure où les parents se demandaient comment trouver les fournitures scolaires, avec le contexte de cherté de la vie qui prévaut. « C’est une chance pour nous que cette société pense à l’éducation de nos enfants avec ces sacs et cahiers », admet ainsi une mère de famille.

Pour le directeur général du Groupe AGL Guinée, l’implication dans le secteur de l’éducation peut de la conviction que l’éducation est le moteur du progrès envisagé par l’humanité. « Si on veut changer la Guinée, l’Afrique et le monde, il faut soutenir l’éducation. C’est le meilleur outil pour changer le monde. Si on agit dans le même sens, on va faire beaucoup d’écoles », soutient Fabjanko Kokan.

Promettant que sa société continuerait à venir en aide à l’éducation, le patron du Groupe Africa Global Logistics Guinée met aussi l’occasion à profit pour remercier son équipe qui fait un travail titanesque, avant d’inviter d’autres partenaires intervenant en Guinée à soutenir également l’éducation. « Il faut aider l’éducation des enfants en Guinée, s’inscrire dans cette direction, c’est comme ça qu’on pourra changer le monde », insiste-t-il.

L’école primaire Daouda Camara de Bendèfikhè compte à ce jour un effectif global de 190 élèves dont 89 filles répartis dans les deux salles de classes de CP1 et de CP2. Le directeur de cette école ne cache pas sa joie devant les donateurs. « Nous sommes très contents du fait que nos enfants reçoivent ces cadeaux. Nous prions pour que l’école progresse et que les élèves puissent recevoir des enseignements de qualité, parce que c’est la première fois que ce village dispose ainsi d’une grande école », soutient Abdoulaye Sylla.

Pour le moment, l’école dispose de trois enseignants, le directeur lui-même et deux enseignants contractuels communautaires. C’est pourquoi au nom du maire de la commune rurale de Koba, Aly Badara Soumah sollicite du Groupe AGL Guinée, la prise en charge des deux enseignants contractuels communautaires et la mise à disposition d’un point d’eau.

Une doléance que le DG de Africa Global Logistics Guinée dit avoir entendue. « On ne va jamais oublier les défis. S’il y a la possibilité et les moyens, on va le faire », promet Fabjanko Kokan.

N’Famoussa Siby