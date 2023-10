Transition : « Le CNRD considère les Guinéens comme des moutons »

Le Forum des forces sociales dénonce la manière dont le comité national pour le rassemblement et le développement (CNRD) conduit la transition en Guinée. Au cours d’une conférence de presse que ses membres ont animée le samedi 7 octobre 2023, cette organisation de la société civile a, par ailleurs, menacé d’engager des manifestations si leurs recommandations ne sont pas entendues par les autorités.

C’est un mouvement plutôt très remonté qui était face aux journalistes à la Maison de la presse, sise à la Minière. Ses principales déclarations reposaient essentiellement sur la politique sociale, monétaire et économique du CNRD. Un joli emballage qui, selon le coordinateur du Forum des forces sociales de Guinée, a le charme à première vue, « mais dont le contenu est toxique pour la stabilité économique, politique et sociale du pays ». En effet, selon Abdoul Sacko, l’économie et le social que le CNRD prône est toxique pour le vivre-ensemble des Guinéens. « C’est toxique pour le devenir et l’avenir du peuple », indique-t-il.

Parlant de l’Education, le président de la COJELPAID, une plateforme de la Société civile, membre des Forces Vives de Guinée, ne cherche pas à comprendre comment l’État gère ses problèmes avec les syndicats et les enseignants contractuels. Tout ce qu’il souhaite, c’est que le gouvernement déclare où vont désormais les mille milliards qui étaient alloués à l’ANAFIC et à l’AFICOM par an. Du moins, suggère-t-il, le gouvernement n’a qu’à prendre cet argent pour régler tout ce qui est problème lié à l’Education et aux infrastructures. « Je ne sais pas si le gouvernement a mangé le montant qui était dédié aux collectivités », s’interroge-t-il.

Toutefois, l’activiste prévient que si d’ici la fin de la semaine-ci, cela n’est pas réglé, le forum qu’il coordonne appellera à des manifestations dans toutes les préfectures. « Nous allons planifier des manifestations pour l’Education, contre la cherté de vie et contre la manipulation de l’information », annonce-t-il.

L’autre frustration que cet acteur de la société civile a affichée au cours de cette conférence de presse, c’est la « manipulation et l’instrumentalisation des données et des informations », dit-il, par le CNRD. « Le CNRD considère les Guinéens comme si nous étions tous des moutons. Est-ce que le taux de l’importation du riz en Guinée, déclaré comme l’un des pays le plus producteur du riz, a baissé ? Est-ce que nos citoyens ont eu plus d’accès aux engrais qu’avant la transition ? Mais non ! Le CNRD aime instrumentaliser et manipuler les données et les informations », déplore-t-il.

Aliou Nasta