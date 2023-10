Guineematin et Inquisiteur : Ousmane Gaoual Diallo et Moussa Moise Sylla accusés

Les sites d’information Guineematin.com et Inquisiteur.net sont inaccessibles à partir de la Guinée depuis des semaines. Or, selon les responsables de ces deux médias en ligne, aucun problème technique n’a été détecté au niveau des deux sites. Ce qui suppose que le problème se trouve ailleurs. Le syndicat professionnel de la presse de Guinée (SPPG), les ennuis de ces organes proviendraient du ministre porte-parole du gouvernement et du Directeur de l’information et de la communication à la présidence.

« Pour le cas de Guineematin.com, c’est Ousmane Gaoual Diallo qui est derrière », a accusé le secrétaire général du Syndicat professionnel de la presse de Guinée. Selon Sékou Jamal Pendessa, c’est sans doute le porte-parole qui, « tentant d’obliger Guineematin.com à changer de ligne éditoriale », a agi dans l’ombre pour restreindre l’accès à ce site. « Il bénéficie d’une complicité de quelqu’un bien placé à la présidence. Et ça aussi nous sommes en train de fouiller. Certainement son nom pourrait être dévoilé », promet le secrétaire du SPPG.

En ce qui concerne le site inquisiteur.net, Sékou Jamal Pendessa pointe un doigt accusateur sur le Directeur de la communication et de l’information à la présidence(DCI), qui, précise-t-il, contrairement à Ousmane Gaoual Diallo, s’est assumé. « Il (Moussa Moise Sylla) a échangé avec le syndicat et il nous a dit clairement que c’est lui qui a fermé l’inquisiteur. Lui, il s’est assumé », rapporte-t-il.

En effet, selon le syndicaliste, le patron de la DCI se base sur le fait qu’il est le fondateur du site pour agir ainsi contre Mamoudou Babila Keita, son ancien collaborateur et actuel administrateur du média en question. « Mais nous lui avons rappelé que Babila nous a fourni des documents qui prouvent clairement que Moussa Moïse avait 60 % des actions dans l’inquisiteur et que Babila avait 40 %. Mais après sa nomination à la DCI, Moussa Moise a cédé ses actions à Babila. Nous avons cet acte d’expression. Nous l’avons lu. Et puis nous avons aussi cette lettre d’écrasement qu’il a adressé au tribunal du commerce pour demander à ce qu’on écrase l’entreprise inquisiteur pour cause, il a cédé ses actions à Babila qui doit reconstituer inquisiteur et c’est ce qui s’est passé », a confié ce mardi 10 octobre Sékou Jamal Pendessa dans l’émission « Les Informés », une émission diffusée chez nos confrères d’Espace FM/TV.

A préciser que le Syndicat professionnel de la presse de Guinée projette une marche le 16 octobre prochain à Kaloum pour exiger la levée de la restriction imposée ces deux sites d’information.

Aliou Nasta