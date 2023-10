Journée internationale de la jeune fille : Unicef organise un ‘’Take over ‘’

Ce mercredi 11 octobre 2023, le monde célèbre la journée internationale de la jeune fille. En prélude à la célébration de cette journée, le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef), en collaboration avec Plan international Guinée, a initié hier mardi 10 octobre, dans ses locaux un « Take over ». Démarche qui consiste à placer les jeunes filles dans les différents rôles de responsables de l’institution onusienne.

La Journée internationale de la fille met l’accent sur la nécessité de relever les défis auxquels sont confrontées les filles et de promouvoir leur autonomisation et le respect de leurs droits.

Le thème central de la célébration de cette journée est : «investir dans les droits des filles : Notre leadership, notre bien-être ».

Aissatou Seck, élève, a pris part à ce « Take over » de l’Unicef avec le rôle du représentant de l’Unicef en Guinée. Elle exprime sa satisfaction : « j’ai eu à jouer le rôle du représentant de l’Unicef et ça a été un grand honneur et un grand privilège pour moi d’avoir cette place ».

Cette expérience, Aïssatou Seck compte la rendre avec beaucoup de plaisir et rêve de devenir un jour représentante de l’institution onusienne en Guinée. En outre, elle invite les filles à s’armer de courage pour relever les nombreux défis qui les interpellent : « j’ai plus de confiance en moi parce que je sais que quand je vais grandir, je pourrai être représentante comme lui ou plus que ça. Et c’est ce que toutes les jeunes filles doivent se mettre en tête. Tout ce que les garçons font, les filles aussi peuvent le faire », fait-elle remarquer.

Pour rappel, c’est en 2011 que l’Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution instituant le 11 octobre comme Journée internationale de la fille. Reconnaissant ainsi les droits des filles et les défis auxquels les filles du monde entier sont confrontées.

N’Famoussa Siby