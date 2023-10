Guinée : vers la tenue du Forum de développement territorial

En prélude à l’organisation du Forum de développement territorial, le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, a présidé hier, une rencontre avec les membres des associations des ressortissants des différents préfectures du pays. Une réunion préparatoire dont l’objectif était de mobiliser l’ensemble des acteurs locaux afin d’établir un diagnostic socioéconomique en vue d’identifier des actions de développement réalistes et réalisables à mettre en œuvre au niveau local.

Selon le ministre, cette initiative vise à coordonner et harmoniser les actions de développement à la base. Une fois que les porteurs d’initiatives citoyennes sont identifiés et répertoriés, il devient plus aisé de prendre en compte leurs initiatives via les politiques publiques. « Quelle que soit la volonté que nous avons pour faire des investissements dans vos différentes localités, nous ne pouvons pas vouloir mieux que vous qui êtes des ressortissants de ces localités. Vu que les plans de développement local de l’ensemble des 362 communes de notre pays sont presque arrivés à expiration, nous devons lancer dans les jours à venir, une campagne de révision des PDL qui seront considérés comme la constitution ou le coran de l’ensemble de vos communes à l’intérieur du pays et donc selon la loi, tout investissement qui doit être réalisé dans une commune donnée, doit être préalablement inscrit dans ce PDL. Nous savons que les associations des ressortissants que vous êtes, vous fournissez beaucoup d’efforts pour faire des gros investissements, dans l’ensemble de ces communes. Sauf que vos actions-là n’ont jamais été prises en compte, n’ont jamais été valorisée comme un apport considérable dans le cadre du développement de notre pays », a lancé le ministre en direction des participants.

Cette rencontre était donc un début de concertation en vue de l’implication effective des ressortissants dans le processus qui partira de la campagne pour la révision des PDL, jusqu’à la tenue effective du Forum et la mise à disposition subséquente de plans de développement territorial, par préfecture.

Aminata Camara