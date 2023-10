. TPI de Mafanco : Lamine Waraba libéré pour « délit non constitué »

Arrêté le mercredi 11 octobre 2023, par des hommes de la Brigade anti criminalité (BAC 8) à Nongo (Café Dabola), Lamine Waraba Sacko communicant du RPG-arc-en-ciel et soutien inconditionnel de l’ancien président Alpha Condé, a eu finalement plus de chance que d’autres. En effet, présenté hier devant le tribunal de première instance de Mafanco, il a été libéré pour délit non constitué. Alors qu’il était poursuivi pour outrage au chef de l’Etat.

Après des heures de débat, Mohamed Lamine Sacko alias Waraba a été finalement renvoyé pour des fins de poursuites judiciaires. « Statuant publiquement et contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort, après en avoir délibéré, le Tribunal déclare M. Lamine Waraba Sacko, non coupable du délit d’outrage au Chef de l’État. Par conséquent, le renvoie à des fins de la poursuite pour délit non constitué », a déclaré le juge.

Invité à réagir à cette décision, l’avocat de Lamine Waraba dit en être content, dans la mesure où, à ses yeux, le droit a été dit dans cette affaire. « Le dossier Sacko est déjà derrière nous. La Justice a été rendue, le droit a été dit et donc il est libéré et rentre chez lui. Je suis très satisfait de la justice guinéenne », a jubilé Me Salifou Béavogui.