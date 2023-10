CAN 2024 : « On part avec de grandes chances de se qualifier », rassure Kaba

La Guinée est placée dans le Groupe C avec le Sénégal, le Cameroun, et la Gambie à l’issue du tirage au sort qui s’est déroulé à Abidjan dans la soirée de ce jeudi 12 octobre 2023.

Le Groupe C très relevé de la CAN 2023 est considéré comme le groupe de la mort. A peine le tirage effectué, le sélectionneur du Syli national de Guinée dit être confiant quant aux chances de la Guinée de se qualifier. « C’est le groupe de la mort comme on le dit. Mais après, on n’a peur de personne, on respecte vraiment tout le monde et j’espère que ça va bien se passer. De toute façon, on a vraiment nos chances et il va falloir être costaud, prêt dès le premier match », dit Kaba Diawara sur Canal+.

A l’image de la dernière compétition, la Guinée va affronter encore la Gambie qui avait fait sortir le Syli national au niveau des huitièmes de finale. Le sélectionneur Kaba Diawara n’a pas oublié. « La Gambie nous a éliminés, on sait que ça va être une revanche, qu’on le veuille ou pas. Après, pour ce qui est des 3 autres, ce sont des anciens champions. Donc, nous on sait très bien qu’on a notre mot à dire et que ce n’est peut-être pas non plus un cadeau pour les autres de nous avoir dans le groupe. On part avec de grandes chances de se qualifier », rassure le coach guinéen.

A noter que la coupe d’Afrique se déroulera du 13 janvier au 11 février prochain en Côte d’Ivoire. La Guinée disputera ses matchs à Yamoussoukoro.

N’Famoussa Siby