CRIEF : le procès de l’ancien patron de la SEG renvoyé au 19 octobre

Poursuivis pour « faux en écriture publique, enrichissement illicite et corruption », l’ancien directeur général de la société des eaux de Guinée (SEG), Mamadou Diouldé Diallo, et son ancien directeur administratif et financier, Ousmane Kourouma, devait se poursuivre hier jeudi 12 octobre 2023, devant la chambre de jugement de la CRIEF. Mais l’audience n’a pu se tenir, en raison de l’indisponibilité des avocats de la défense.

Pourtant, le juge avait appelé le dossier. Mais en lieu et place des prévenus, c’est l’avocat de l’ex DG de la SEG, Me Sekou Koundiano, qui s’est présenté à la barre pour notifier que lui-même était souffrant et que son collègue que défend l’ex- a fait savoir à la cour qu’il est souffrant et que son confrère chargé de défendre l’ex-DAAF, serait, quant à lui, déplacement.

Devant une telle situation, le juge a décidé du report de l’audience à la date du 19 octobre 2023.

Fodé Soumah