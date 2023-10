Education : les enseignants contractuels projettent une manif le 16 octobre

En début de semaine prochaine, l’Association des enseignants contractuels communaux de Guinée (AECCG) entend organiser une manifestation sur toute l’étendue du territoire national. Les enseignants qui courent après le versement de leurs arriérés de bourse l’ont récemment annoncé via un courrier d’avertissement.

S’ils entendent mettre l’occasion à profit pour demander des mesures concrètes en rapport avec leurs conditions de vie et de travail, ils voudraient en profiter pour dire leur indignation et leur opposition non-paiement des arriérés de leurs salaires et des primes d’incitation et au refus, selon eux, de publication de la liste issue de l’authentification des diplômes. « Nous considérons cette situation comme une violation flagrante des droits fondamentaux et une atteinte à la justice sociale », écrivent-ils dans leur courrier.

L’association dit s’adresser en particulier au ministre de l’Enseignement pré-universitaire et à son homologue de l’Administration du territoire et de la Décentralisation. « Nous appelons également tous les acteurs éducatifs (enseignants contractuels et titulaires, parents d’élèves, élèves…) conscients et solidaires à se joindre à nous dans notre lutte pour le progrès de l’école guinéenne. Ensemble, nous pouvons faire entendre nos voix et apporter le changement nécessaire », plaide l’AECCG.

Fodé Soumah