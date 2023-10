Guinée : Mamadi Doumbouya déplore la fréquence des événements qui mobilisent les ministres

Y voit-il le symbole de l’oisiveté et de la banalisation du service public de la part des membres du gouvernement ? En tout cas, le président de la Transition en a marre de tous ces événements dans lesquels on retrouve tout à la fois le premier ministre et beaucoup d’autres membres du gouvernement. Les gens n’ont pas à abandonner leurs départements pour venir s’afficher dans des événements où leur présence n’est pas toujours nécessaire, a fait remarquer en substance le colonel Mamadi Doumbouya. C’est notamment un trait du débriefing que le ministre-parole du gouvernement a fait du Conseil des ministres de ce jeudi 12 octobre 2023.

Visiblement, le président de la Transition a été suffisamment précis dans sa remarque. « Le président a déploré la fréquence des fêtes, disons des événements qui mobilisent les membres du gouvernement et le Premier ministre. Il y a énormément d’événements, soit des séminaires, soit des rencontres internationales. Au fait, quand les ministres organisent, d’autres ministres sont invités, on se retrouve. Et tout ça, il a demandé aux membres du gouvernement d’avoir une planification pour qu’on puisse à la fois optimiser nos déplacements et répartir qui va à quel événement et permettre au Premier ministre de ne pas être sollicité systématiquement, pour être présent à tous les événements », a rendu compte Ousmane Gaoual Diallo.

Le colonel Doumbouya a notamment souligné à l’intention des ministres que tous ces déplacements dont certains pas toujours nécessaires se font avec l’argent mobilisé par le contribuable. D’où la nécessité, leur rappelle-t-il, rationnaliser les choses. « Il a demandé une meilleure organisation des plannings de ces événements auxquels les ministres sont choisis, parce que sinon, ça laisse énormément de vide lorsque vous devez participer à toutes les activités de vos collègues. Ça prend beaucoup de temps de travail et donc, il demande d’avoir une meilleure organisation de cela et d’avoir toujours à l’esprit que c’est l’argent du contribuable que nous utilisons dans toutes les activités que nous faisons », a rapporté le ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Economie numérique.

Aminata Camara