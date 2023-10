Mandiana : plusieurs présumés bandits mis aux arrêts

Les autorités sécuritaires et judiciaires l’avaient promis. Les attaques à mains armées, les cambriolages, les vols devenus récurrents ces derniers temps dans la région de Kankan en général et dans les préfectures de Mandiana et Siguiri en particulier ne resteraient pas sans réaction. Eh bien, pour ce qui est de Mandiana, cette promesse commence à se traduire dans les faits. Une première opération dans la préfecture vient en effet de solder par l’arrestation d’une vingtaine dont quelques-uns qui demeuraient activement recherchés.

Sans s’annoncer mais suivant une intervention simultanée, les agents ont ciblé les lieux de récréation et de rassemblement et d’autres endroits jugés suspects. Et à l’heure de la moisson, ils se sont retrouvés avec pas moins de 21 bandits présumés dont 3 femmes, 84 motos et 3 véhicules non immatriculés mis aux arrêts et saisis. « Ces jours- ci, nous avons enregistré des violences par ci et par-là. Cela a créé de grandes terreurs au niveau de la population. Les bandits ont vandalisé certains orpailleurs, dépouillé les kiosques Orange Money et blessé des citoyens. C’est pour freiner cela que la gendarmerie, la police et l’armée sont en synergie. L’objectif est d’arrêter ces malfrats et arraisonner les motos et véhicules non- immatriculés se trouvant dans la préfecture. Toutes les attaques enregistrées ces derniers temps sont perpétrées par des gens qui sont à bord de motos non- immatriculées. Cela est un début est nous allons nettoyer toute la préfecture », promet le colonel Pépé Zoumanigui, commandant du bataillon d’infanterie de Mandiana.

Cette vaste rafle résulte, selon les autorités de renseignements fournis par les populations. C’est pourquoi le commissaire central de la préfecture plaide pour la consolidation de cette collaboration. « Mandiana est devenue un lieu de grande banditisme. Aujourd’hui, nous avons mis la main sur un bandit activement recherché par la justice. Nous sommes contents de la collaboration des citoyens notamment les jeunes, mais il faut qu’ils continuent de le faire. Ce combat, nous allons le mener jusqu’au au bout et dans toute la préfecture », assure le commissaire divisionnaire Ibrahima Keoulen Traoré.

Michel Yaradouno kankan pour ledjely.com