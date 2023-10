Education : les enseignants contractuels renoncent à leurs arriérés de salaire…

L’avenir nous dira si ce fut un bon choix ou non. Mais en attendant, à la surprise générale, l’association des enseignants contractuels communaux de Guinée (AECCG), à l’issue d’une rencontre, hier vendredi, avec le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation et celui du Budget, a annoncé l’abandon de sa revendication relative au versement des arriérés de salaire. Revendication au nom de laquelle elle projetait une manifestation, le lundi 16 octobre prochain. Ceci étant, les enseignants contractuels n’abdiquent pas tout à fait. La contrepartie qu’ils exigent en effet, c’est leur intégration à la Fonction publique.

« Après avoir consulté la base des enseignants contractuels, nous avons décidé aujourd’hui de renoncer et de minimiser nos arriérés de salaire et de prime au profit de notre engagement à la Fonction publique dans un bref délai. Les ministres sectoriels notamment, le ministre de l’Éducation nationale, le ministre de l’Administration du territoire et celui du Budget ont accédé à cette demande et ils nous demandent de matérialiser avec un document que nous déposerons le mardi », a expliqué le coordinateur national des enseignants contractuels de Guinée, Alseny Mabinty Camara. Qui promet que son équipe est prête à déposer le document demandé pour que « nous finissions définitivement avec cette situation qui perdure depuis 2018 », a-t-il lâché, manifestement à bout.

De son côté le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation a réitéré l’engagement du gouvernement afin de régulariser la situation de ces enseignants contractuels.

Du côté des autorités, c’est le ministre Mory Condé qui a pris la parole pour reconnaître le principe de l’accord conclu avec les enseignants contractuels. « Nous nous sommes entendus de rendre compte au chef du gouvernement de la volonté de ces enseignants contractuels de renoncer à leurs arriérés de salaire, à condition que le gouvernement puisse diligenter très rapidement leur identification et leur engagement à la fonction publique locale et aussi à trouver la possibilité de les accompagner afin qu’ils puissent rejoindre les concessions scolaires », a confié le ministre de l’Administration du territoire.

Le ministre qui promet que les choses iront très rapidement, en vue de la mise en œuvre de cet accord. « Le jeudi, à l’issue du conseil des ministres où M. le premier ministre présentera la position du gouvernement pour qu’on se retrouve pour signer un protocole final visant à envoyer tous les enseignants contractuels dans les concessions scolaires et entamer le processus de leur identification biométrique et leur engagement avec matricule à la fonction publique des collectivités », souligne Mory Condé.

Visiblement conscient des risques de contestation de cette issue, le coordinateur national des enseignants contractuels sollicite de l’ensemble de ses collègues qu’ils restent sereins et de croire à la détermination de la coordination nationale quant à défense de leurs intérêts. Cela suffira-t-il à calmer les sceptiques ? Attendons de voir.

Aminata Camara