Négociations tripartites : le gouvernement fait une nouvelle offre, le syndicat rejette

Il n’y a toujours pas d’accord entre le gouvernement et le mouvement syndical guinéen, dans le cadre des négociations tripartites impliquant aussi le patronat. A la rencontre d’hier vendredi 13 octobre, le gouvernement, représenté par les ministres de la Fonction publique et du Budget, a certes fait une nouvelle offre. Mais celle-ci a été rejetée par les représentants du mouvement syndical.

La partie gouvernementale abandonne sa proposition initiale de hausse à hauteur de 20 % de la valeur monétaire du point d’indice salarial. Cette fois, les autorités sont arrivées avec sous leur manteau une nouvelle proposition consistant à augmenter de 50% la prime de salaire. Les représentants gouvernementaux précisent néanmoins que cette proposition serait intermédiaire. Elle prévaudra jusqu’à la fin du processus d’établissement du fichier unique de gestion administrative et de la solde (FUGAS). Selon les autorités, à l’issue de ce processus que le gouvernement, situé sur l’ampleur de l’économie qui en aura résulté, pourra de l’ampleur de la hausse de salaire à consentir. « Nous avons proposé au mouvement syndical de repousser les discussions sur l’augmentation salariale jusqu’à ce qu’on finisse le projet FUGAS. Mais en lieu et place, nous avons proposé 50% comme prime de salaire soit payée aux agents de l’Etat. Quand on va finir le projet FUGAS, nous aurons la maîtrise des effectifs, là on sera en mesure de calculer réellement l’impact financier de toute majoration de la valeur monétaire du point d’indice. Ce à quoi le mouvement syndical s’est opposé. Ils ont dit qu’on doit discuter directement de l’augmentation de la valeur monétaire du point d’indice », a indiqué Aboubacar Kourouma, secrétaire général du ministère de la Fonction publique, par ailleurs président de la commission de négociation de la partie gouvernementale.

Du côté du mouvement syndical, on salue la présence des deux ministres à la rencontre de ce vendredi. Et on reste plutôt optimiste. « Les deux ministres qui ont pris part à la rencontre nous ont présenté des chiffres. Mais ils ne sont pas allés en profondeur des choses. Comme ils ont demandé à aller consulter le haut niveau, mais ils nous ont rassurés qu’on sortira satisfait de ces négociations. Nous allons donc reprendre la semaine prochaine, parce que le patronat nous a également dit qu’il a déjà tenu son assemblée générale le mardi passé avec les 25 fédérations, en attendant de réunir les autres », a réagi, pour sa part, Abdoulaye Barry, président de la commission de négociation du mouvement syndical.

Les représentants syndicaux tiennent néanmoins à ce que la négociation porte sur la valeur monétaire du point d’indice. « Ils doivent donc rencontrer les autorités de la transition, parce qu’entre nos 90% et les 20 % proposés par le gouvernement, l’écart est trop. Nous restons néanmoins à l’attente et nous comptons sur les partenaires sociaux, pour nous revenir avec des propositions conséquentes. Mais le plus important aujourd’hui, c’est la confiance qui est rétablie, vu que deux (2) ministres sont associés à ces négociations », a soutenu Abdoulaye Barry.

N’Famoussa Siby