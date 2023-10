Restrictions de Guineematin/Inquisiteur : le SPPG bénéficie du soutien de la CNTG

En prélude à la marche qu’il projette le lundi prochain en vue de protester contre les restrictions imposées aux sites Guineematin et Inquisiteur, une délégation du Syndicat des professionnels de la presse de Guinée (SPPG) a été reçue hier vendredi 13 octobre 2023 , par le bureau exécutif de la Confédération syndicale des travailleurs de Guinée (CNTG ). L’objectif de la démarche était d’obtenir le soutien de cette centrale syndicale à laquelle le SPPG est affilié. Et ce soutien, la CNTG le lui assure, car selon le secrétaire général de la centrale syndicale, la liberté de la presse est un élément incontournable pour le développement d’un pays.

C’est le secrétaire général adjoint de la CNTG qui s’est exprimé à l’issue de l’entretien avec les représentants du SPPG. « La presse constitue le quatrième pouvoir. Ce jour (lundi 16 octobre, ndlr), ce n’est pas seulement la CNTG qui vous accompagnera, mais c’est tout le mouvement syndical qui sera à vos côtés. Ce que nous pouvons dire aux autorités, c’est (de veiller à) la paix et à la quiétude dans la cité. Le syndicat, dès qu’il se sent opprimé, il réagit », a déclaré dans un premier temps Abdoul Aziz Camara. Qui, dans la foulée, a lancé une invite aux autorités : « Nous demandons humblement aux autorités de restituer les deux sites. En tant que représentant de la CNTG, tout le mouvement syndical sera aux côtés de la presse le lundi pour que ces deux sites soient restitués ».

Se réjouissant de ce soutien de la part de la CNTG, le secrétaire général du Syndicat des professionnels de la presse de Guinée (SPPG) a, de son côté, l’appel à la mobilisation de la part des journalistes, en vue de la marche de lundi prochain. « Dans ce pays, les gens ne connaissent pas l’histoire de la classe ouvrière. Nous avons reçu des renseignements ici à la CNTG et nous vous disons de venir massivement à notre marche qu’on a dénommée, « L’assaut de la dignité ». Nous allons marcher dans la discipline, on insultera personne, aucun objet ne sera touché. Mais nous allons manifester », a dit Sékou Jamal Pendessa.

Aminata Camara