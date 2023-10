Enseignement supérieur : la rentrée universitaire effective sur l’ensemble du pays

Comme annoncé, les étudiants ont repris le chemin des facultés ce lundi 16 octobre 2023, avec un certain engouement. Même si le ministère s’était déjà déployé toute la semaine dernière à travers le campus Tour pour véhiculer le message relatif à cette rentrée, ce matin, des cadres du département ont sillonné les universités et instituts situés dans le Grand Conakry, pour s’assurer de l’effectivité de la reprise. A l’intérieur du pays, ce sont les gouverneurs qui, au nom de la ministre de l’Enseignement supérieur, de Recherche scientifique et de l’Innovation, ont officié les cérémonies officielles de reprise des cours.

A Conakry et environs, ce sont deux équipes composées de cadres du ministère qui, mandatées par la ministre, ont sillonné les établissements universitaires. D’abord, le Directeur général de l’Enseignement supérieur, en compagnie d’autres responsables du département, ont fait une immersion à l’Université de Conakry et à l’UCAO. Les responsables de ces deux universités et la délégation venant du ministère ont toutes deux félicité les étudiants pour l’effectivité de la rentrée de ce lundi et les ont invités à plus de promptitude, de courage et d’abnégation, en vue de la réussite de l’ensemble de l’année qui commence. Dr. Oumar Doumbouya, au terme de la visite dans ces deux universités, a noté avec satisfaction l’engouement qu’il y a trouvé. De même, le Directeur général de l’Enseignement supérieur, au nom de Dr. Diaka Kaba, a exhorté également les autorités administratives à œuvrer pour la réussite de l’année qui débute ainsi.

La seconde équipe du département, conduite par Abdoulaye Keïta, conseiller chargé de mission du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, s’est rendu à l’Institut supérieur des arts Mory Kanté (ISAMK) de Dubréka. Là, l’émissaire de Dr. Diaka Sidibé, a félicité et encouragé les étudiants déjà présents. Il a par ailleurs rappelé tous les efforts déployés pour la réussite de cette nouvelle année universitaire placée sous le sceau de la consolidation des acquis engrangés depuis le 5 septembre 2021.

Dans l’arrière-pays, ce sont les gouverneurs des régions administratives qui ont représenté la ministre dans les différentes institutions pour marquer le démarrage de l’année universitaire. Partout, ils ont exhorté les étudiants au sérieux, à l’effort et à la discipline, en leur rappelant qu’ils sont l’avenir du pays. A tout le monde, il assuré de la détermination des autorités de la Transition en général et des responsables du ministère de l’Enseignement supérieur en particulier, à faire en sorte que l’année universitaire soit une réussite.

Parallèlement à cette rentrée, les inscriptions se poursuivent dans toutes les institutions du pays.

