CNT : quand les jeunes filles s’offrent leur plénière

Dans l’enceinte du CNT, c’est une plénière plutôt singulière qui s’est tenue ce mercredi 18 octobre 2023. En effet, à la place de Dr. Dansa Kourouma et des autres conseillers, nous avions Mariama Diallo et ses camarades du parlement des enfants. C’est ainsi en effet que l’organe législatif de la Transition avait choisi de célébrer la journée internationale de la jeune fille, en collaboration avec Plan International Guinée. L’objectif de cette simulation était de cultiver chez les jeunes fille l’accès aux instances de prise de décision. Pour la circonstance, le président du CNT, les autres conseillers, les membres du gouvernement et les représentants des partenaires techniques et financiers étaient bien là. Mais ils étaient de l’autre côté de la scène, en observateurs.

Ce jeu de rôle, la présidente du parlement des enfants de Guinée l’a plutôt bien apprécié. Elle en d’ailleurs remercié le président du CNT. « En acceptant de me prêter votre titre honorifique pendant quelques heures, vous démontrez, une fois de plus que notre pays reste à l’avant-garde de l’émancipation de la fille et de la femme guinéenne », a ainsi déclaré Mariama Diallo en direction de Dr. Dansa Kourouma.

Toutefois, dans la foulée, elle a tenu à relever qu’en matière d’émancipation des femmes, il y a encore des défis à surmonter aussi bien en Afrique qu’en Guinée. A la fois jeunes et femmes, les jeunes filles sont majoritairement non éduquées, non informées, généralement mutilées, mariées avant 18 ans et souvent sans leur consentement, a souligné la présidente du parlement des enfants de Guinée. « C’est cela la réalité de millions de filles en Afrique. Ces multiples violences et violations de leurs droits sont devenues si normalisées qu’elles sont considérées par beaucoup d’entre elles comme un aspect accepté de leur réalité de femmes », a fait remarquer Mariama Diallo. Avant d’ajouter : « les filles de la Guinée réclament l’engagement des décideurs guinéens dont vous faites partie à mettre fin aux violences basées sur le genre, notamment le viol, le mariage précoce, l’excision, j’en passe, qui nous traumatisent, nous usent, nous sortent des écoles et brisent nos opportunités de contribuer pleinement à l’essor de notre beau pays. Nous voulons que les filles et les jeunes de Guinée puissent étudier, prendre des positions de leadership, décider et s’épanouir pour pouvoir jouer pleinement notre rôle et être enfin la force de la Guinée d’aujourd’hui et de demain ».

Visiblement touché par cette prestation au sein du Conseil national de la Transition, Dr Dansa Kourouma a accompagné le plaidoyer : « nous devons faire de telle sorte que tous les obstacles, les stéréotypes, les éléments de discrimination qui ne favorisent pas la pleine évolution de nos enfants et filles soient tout simplement abandonnés pour les mettre dans un cadre familial, éducatif ou dans un cadre sociétal qui garantit leur plein et parfait épanouissement ».

Pour sa part, la ministre de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables a remercié le président du CNT pour avoir permis aux jeunes filles de jouer le rôle de premier plan au CNT. De l’autre côté, Aicha Nanette Conté a soutenu que les « filles prennent la parole pour interpeller. Elles reconnaissent déjà ce qui a été fait. Mais elles demandent encore qu’on aille plus, aller de l’avant avec le respect des droits de tous les enfants mais aussi de toutes les jeunes filles de façon particulière ».

Au nom de plan International, Finda Ifono représentante de Plan international en Guinée à cette rencontre a remercié le CNT avant d’inviter à œuvrer dans la protection des enfants.

N’Famoussa Siby