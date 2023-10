Diplomatie parlementaire : Dr Dansa Kourouma tient des rencontres tous azimuts au Maroc pour une Transtion réussie en Guinée

Le Président du Conseil National de la Transition vient de séjourner au Maroc. Dr Dansa KOUROUMA, à la tête d’une forte délégation parlementaire, était allé prendre part au forum parlementaire mondial 2023, qui a lieu à Marrakech. Cette initiative du Réseau parlementaire sur la Banque mondiale et le FMI en partenariat avec le Parlement et la Chambre des Conseillers du Maroc, contribue à renforcer la volonté politique en faveur du développement en Afrique.

Il a été question de promouvoir une législation en faveur d’un avenir plus résilient, en améliorant entre autres la gouvernance, la responsabilité et les cadres politiques pour lutter contre le changement climatique, l’inégalité des sexes et la migration clandestine.

Dans la même dynamique, le Président de l’organe législatif de la Transition a animé un panel sur la démocratie et la bonne gouvernance. C’était au cours du forum des femmes panafricaines en leadership.

Une occasion pour Dr Dansa KOUROUMA de rappeler les réformes engagées par les autorités de la Transition pour la moralisation de la gestion de la chose publique à travers la lutte contre l’impunité, la promotion de l’égalité et de l’équité entre homme et femme, la redevabilité, etc.

Durant son séjour dans le Royaume chérifien, le Président du CNT a été reçu en audience par le Chef du Parlement marocain. Les échanges entre Dr Dansa KOUROUMA et l’honorable Rachid Talbi ALAMI, ont porté sur le renforcement de la coopération parlementaire entre Conakry et Rabat.

Une occasion mise à profit par le Président de l’organe législatif de la Transition, pour présenter au nom du Chef de l’État, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA et de l’ensemble du peuple de Guinée, les condoléances les plus attristées au peuple ami et frère du Maroc suite au séisme dévastateur qui s’est produit, il y a quelques semaines dans le pays.

Le Président du CNT a également reçu en audience, des hommes d’affaires marocains qui désirent investir en Guinée. Dr Dansa KOUROUMA a rassuré ses interlocuteurs, des efforts en cours depuis la prise de responsabilité de l’armée guinéenne le 05 septembre 2021. Il dira que sous le leadership du Colonel Mamadi DOUMBOUYA, la Guinée devient de plus en plus fréquentable à travers une ouverture au monde en vue d’impulser une dynamique du développement durable. Ceci, par l’instauration d’un climat des affaires propice aux investisseurs locaux et étrangers.

Pendant son séjour de travail à Marrakech, le Président du Conseil National de la Transition a aussi accordé une audience aux membres de l’antenne Maroc, du Conseil des Guinéens de l’Étranger et les représentants des boursiers Guinéens.

Ils étaient venus féliciter le Président de l’organe législatif pour les réformes courageuses engagées par les autorités de la Transition, notamment dans le cadre de l’amélioration de leurs conditions de vie. Ils ont profité également pour porter à l’attention de Dr Dansa KOUROUMA, quelques difficultés auxquelles ils sont confrontés. Ces difficultés sont liées à l’obtention des passeports et l’assistance sociale avec le récent séisme qui a frappé le Royaume cherifien, entre autres.

En réponse, le Président du CNT a apprécié et salué la démarche tout en promettant de transmettre leurs doléances au Gouvernement guinéen.

La Cellule de Communication du CNT