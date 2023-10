Kankan : apeuré par les agents de la BAC, il se jette dans le Milo et se noie

Implantée sur place pour endiguer le phénomène grandissant de l’insécurité, la Brigade anti-criminalité (BAC) vient de faire elle-même une victime à Kankan. Souleymane Keïta, la vingtaine, s’est noyé en effet le mercredi dernier dans le Milo, en fuyant des agents de la brigade mixte qu’il voyait venir vers lui. Son décès, alors qu’il n’a en principe rien de criminel, suscite l’indignation et la colère auprès d’autres jeunes de Banankoroda.

Le grand banditisme et la consommation à ciel ouvert des stupéfiants, ce sont là les raisons qui ont motivé l’implantation de la BAC 23 à Kankan. Mais cette dernière devrait sans doute travailler à améliorer sa perception par les populations de ce côté. En tout cas, avant-hier, un jeune s’est tué par noyade en tentant d’échapper aux agents de la brigade. Or, au-delà de la peur que les agents en uniforme ont tendance à inspirer au citoyen ordinaire, les agents auraient une part de responsabilité dans le décès survenu. « Vers 12 heures, nous étions assis au bord du fleuve. Du coup, nous avons vu deux agents armés venir vers nous. Par peur, nous avons tous pris la fuite. Nous qui sommes descendus dans l’eau, nous étions au nombre de cinq et quand nous étions dans l’eau, lorsque nous tentions de nous approcher du bord, ces agents prenaient des cailloux pour nous cogner avec, sans oublier des injures. C’est ainsi que le petit a reçu un coup de caillou. Quand il a été cogné, il a crié en me disant qu’ils veulent le tuer. Sur son corps, vous verrez les traces du caillou. Donc j’ai demandé au petit de se retourner mais malheureusement il n’a pas pu tenir le coup et il s’est noyé », a relaté Moussa Condé, un témoin de la scène.

En raison de cette première perte, les citoyens appellent à une action plus concertée les agents de la BAC et les responsables des quartiers. « Nous savons qu’ils sont venus pour nous. Mais pour qu’ils atteignent l’objectif, il faut qu’ils acceptent de travailler avec nous. Si vous venez pour aider quelqu’un, il faut l’associer. Nous sommes les autorités locales du quartier, quand ils sont venus pour cette patrouille, je me suis entretenu avec eux et leur ait promis que nous pouvions les aider à arrêter les jeunes délinquants du quartier sans faire recours à la force », a souligné un de ces responsables de quartier », Moussa Kaba.

C’est ce vendredi que le corps a été repêché.

Michel Yaradouno, Kankan pour ledjely.com