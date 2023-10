Mamadi Doumbouya : « La CRIEF, ce n’est pas que pour les anciens »

Entre le colonel Mamadi Doumbouya et ses collaborateurs dans le gouvernement, ce n’est plus la grande confiance. C’est ainsi que désormais, le président de la Transition saisit l’occasion de chaque conseil des ministres pour tancer les membres de l’équipe de Dr. Bernard Goumou. Le dernier cas en la matière, c’est ce jeudi 19 octobre 2023. A en croire le porte-parole du gouvernement, au cours du conseil des ministres, un des messages délivrés par le chef de l’Etat a été de mettre en garde les membres du gouvernement quant aux risques qu’ils encourent de se voir poursuivis devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). En gros, le président Mamadi Doumbouya leur a dit de se sortir de l’illusion qui ferait croire que la CRIEF, ce n’est que pour les anciens. Ce rappel est sans doute la formule que le président aura trouvée pour dire aux ministres et autres cadres qu’il est informé qu’ils piochent dans les caisses de l’Etat.

Selon le porte-parole du gouvernement, le président de la Transition a appeler les membres du gouvernement à « résister aux pressions sociales, familiales, ethniques dans la prise de décision ». Les invitant en outre à demeurer exemplaires, le colonel Mamadi Doumbouya leur a surtout signifié que la « Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) qui est mise en place ne concerne pas que les membres des anciennes équipes dirigeantes. Elle concerne aussi ceux qui dirigent actuellement. Et qu’il n’y aura pas d’état d’âme pour qui que ce soit lorsque des malversations sont avérées. Et que celle-ci ne concerne pas que les contrats. Il dit donc simplement que les ministres doivent faire attention à tous les actes qu’ils présentent et que ces actes doivent obéir aux principes de neutralité et d’objectivité. Parce qu’ils engagent l’Etat, y compris dans les arrêtés ».

Bref, synthétisant ce message, Ousmane Gaoual Diallo de souligner : « Cette communication du chef de l’Etat a été essentiellement articulée sur le rappel des principes de la bonne gouvernance et aussi une alerte concernant la responsabilité, la redevabilité que nous avons vis-à-vis des populations et du peuple de Guinée, quant au respect des principes de neutralité et de la lutte contre la corruption et tous les travers qui peuvent être observés ou imaginés ».

Une jolie formule pour masquer le doute que le gouvernement semble de plus en plus inspirer au colonel Mamadi Doumbouya.

Aminata Camara