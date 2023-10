Développement : le cabinet GUIDE SA fête ses 30 ans

La société d’études Guinée Développement (GUIDE SA), évoluant dans les domaines du développement rural et urbain, de l’aménagement du territoire et de l’environnement, fondée en 1993 par El hadj Mamadou Maladho Barry, a désormais 30 ans d’existence. Un anniversaire que le patron du cabinet a célébré le samedi dernier, en présence de la famille, des collaborateurs, des amis, venant d’horizons et de domaines aussi divers que variés.

Membre actif de la Fédération des Consultants Africains (FECA) et de l’Association Professionnelle des Bureaux d’Etudes et de Consultation (ABECO) de Guinée, le cabinet GUIDE SA a réalisé de nombreuses études et travaux dans différents domaines dont les enquêtes socio-économiques, les études d’impact environnemental et social (EIES). Il s’est notamment spécialisé dans les domaines :

des infrastructures (pistes rurales, routes, autoroutes, ouvrages d’art, bâtiments, voiries et réseaux divers (VRD), aménagements urbain et maritime),

des aménagements hydro-agricoles de l’eau et de l’assainissement (aménagements hydro-agricole, eau potable, assainissement, topographiques et SIG),

de l’énergie et des mines (hydro-électricité, énergie solaire, énergie hybride, mines)…

Cette approche pluridisciplinaire est saluée par le conseiller principal du ministre de l’Agriculture, par ailleurs président d’honneur de la cérémonie de samedi dernier. Faisant allusion au président fondateur de GUIDE SA, Jean-Luc Faber note : « Il s’est bâti, il a bâti avec d’autres beaucoup de chose, beaucoup de réalisations. Et c’est à cet honneur que je suis venu ici pour partager avec lui et lui reconnaître le travail qu’il a fait pour la Guinée. Ce qui m’a le plus marqué, c’est son humilité, son professionnalisme, sa disposition à aller de l’avant pour réussir ».

Dans le secteur de l’énergie en particulier, GUIDE SA est vu comme un partenaire fiable dans le secteur de l’hydroélectricité pour avoir participé à toutes les études et supervisions des travaux d’aménagement hydro-électriques réalisées dans le pays depuis ces 20 dernières années à savoir : Garafiri, Fomi, Kaléta, Souapiti, Koukoutamba, les 4 microcentrales de Touba, Zébéla, Kogbédou et Daboya.

« GUIDE S.A et son fondateur, le reflet qu’ils nous projettent aujourd’hui à travers tout ce qui a été dit ici, c’est quelqu’un qui a osé aller dans le privé aux premières heures du libéralisme dans notre pays depuis 1993. C’est un fleuron que nous avons vu ici aujourd’hui. Il a participé à l’élaboration, à l’exécution de beaucoup de projets », témoigne Ahmed Tidiane Souaré ex-Premier ministre.

En choisissant d’organiser cet anniversaire, les responsables de GUIDE SA avaient aussi à cœur de mettre l’accent sur des cadres guinéens très expérimentés mais plutôt méconnus de l’opinion.

« Nous n’avons pas voulu fêter 10 ans ou 20 ans, nous avons attendu l’âge de la maturité 30 ans, d’avoir une structure solide, stable, crédible et un siège digne de ce nom pour accueillir ce beau monde. La chose dont on est le plus fier, c’est le nombre d’emploi créé, plus de 10.000 emplois tous profils confondus… des brillants cadres qui sont là qui servent le pays, nous avons voulu mettre la lumière sur toutes ces personnes qui travaillent dans l’anonymat », souligne El Hadj Mamadou Maladho Barry.

Pour ce qui est perspectives, GUIDE SA entend désormais aller à la conquête de l’espace ouest-africain notamment. « On va se diversifier, on va renforcer les capacités de nos cadres et on va aller vers l’excellence », promet M. Barry.

N’Famoussa Siby