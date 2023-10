Coyah : le PM inaugure l’ERAM de Bentourayah

Le premier ministre, accompagné de quelques membres du gouvernement, a procédé ce vendredi 20 octobre 2023, à l’inauguration de l’Ecole régionale des arts et métiers (ERAM) de Bentourayah (Manéah), dans la Préfecture de Coyah. Un établissement qui s’appellera Ibrahima Soumah, en hommage à l’ancien ministre de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle.

C’est d’abord le ministre de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Emploi qui a pris à la parole. Alpha Bacar Barry a d’abord dit sa gratitude à l’endroit du président de la Transition, pour l’intérêt qu’il réserve à l’éducation en général et au sous-secteur de l’enseignement technique en particulier. « Tout ceci a été possible que par la bénédiction, l’accompagnement, le suivi et la rigueur de Son excellence, M. le Président de la transition le chef de l’Etat, le colonel Mamadi Doumbouya. Pour lui, la refondation de l’Etat passe nécessairement par une éducation de qualité pour nos enfants ».

Quant à lui, le premier ministre souligne la symbolique qui se rattache à l’inauguration de cette école. « Sachons d’où nous venons et revoyons dans nos souvenirs quelques réalités fraîches de l’Etat et les conditions d’apprentissage des métiers dans nos centres professionnels. Il n’y avait que de la théorie, il n’y avait pas des instruments, il n’y avait pas des machines où les enfants et nos apprenants pouvaient s’appliquer » note en effet Dr. Bernard Goumou.

Mais à ses yeux, au-delà de l’enseignement technique, c’est tout le secteur éducatif qui est en mutation sous l’impulsion du colonel Doumbouya. « Nous poussons un nouveau souffle, un souffle de fierté, un souffle sur la dynamique du changement prôné par Son excellence le Président de la République,le colonel Mamadi Doumbouya. Cet établissement magnifique rendu est en parfaite cohésion avec la vision du chef de l’État », précise le PM.

En hommage à l’ancien ministre de l’Enseignement technique, feu Ibrahima Soumah, le chef du gouvernement a choisi de lui donner le nom de l’école. « Cette école régionale des arts et métiers de Bentourayah, sur les instructions du chef de l’Etat, est baptisée au nom de feu Ibrahim Soumah. À travers cette école, son héritage perdurera de génération en génération », annonce-t-il.

Financée par la Banque internationale de développement (BID) et le Budget national de développement (BND), l’ERAM de Coyah est la 5ème école du genre dans le pays. Dans les prochains jours, c’est celle qui, à son tour, devrait être inaugurée.

Fodé Soumah