A propos de Guidho Fulbhé : El hadj Alsény Barry sollicite la clémence du colonel Doumbouya

Ce dimanche 22 octobre 2023, le nouveau président de la Coordination nationale des Fulbhé et Haali Pulaar de Guinée a été officiellement investi. Cette cérémonie d’investiture qui s’est déroulée dans l’enceinte du stade Général Lansana Conté de Nongo a connu la présence massive des citoyens, des membres du gouvernement, des corps diplomatiques et consulaires et des délégations venues de plusieurs horizons.

Fraîchement investi, le président de la Coordination nationale des Fulbhés et Haali Pulaar de Guinée s’inscrit dans l’action. C’est dans ce cadre qu’il a exhorté les autres coordinations nationales à s’engager dans une lutte commune pour le développement de la Guinée.

« Je demande aux 3 autres coordinations qu’on se donne la main pour travailler ensemble pour le bonheur de la Guinée », a sollicité El hadj Alsény Barry. Il voudrait surtout que les coordinations soient un paravent contre les soubresauts notamment politiques récurrents. « On est fatigué d’enregistrer chaque jour des soubresauts tout le temps avec son cortège de blessés et de morts. Si les coordinations sont ensemble elles pourront dire la vérité au président et aux partis politiques pour le bonheur des enfants de la Guinée », ajoute-t-il.

El Hadj Alseny Barry en a aussi profité pour formuler un plaidoyer en faveur du blogueur Guidho Fulbhé, en attente de son procès depuis des mois. « Je ne demande pas au colonel Mamadi Doumbouya de m’aider à avoir des marchés mais j’exhorte sa clémence pour la libération du jeune Guidho Fulbhé, détenu à la maison centrale. De le libérer et le mettre à ma disposition. C’est vrai que ce que le jeune (Guidho Fulbhé) a fait est anormal mais il (Colonel Mamadi Doumbouya) est aujourd’hui un père de famille, donc je plaide pour sa cause », dit-il.

Mais aux blogueurs qui, comme Guidho Fulbhé, interviennent sur les réseaux sociaux, il appelle au sens de la responsabilité. « À ceux qui se disent blogueurs qui sont sur les réseaux sociaux et qui se mettent à injurier les gens, je leur demande d’arrêter ».

Il faut rappeler, dans le cas de Mamadou Baïlo Diallo – le véritable nom de Guidho Fulbhé – il est poursuivi pour des faits présumés de complot contre l’Etat.

N’Famoussa Siby