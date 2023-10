Haali Pulaar : Elhadj Alseny Barry s’adresse aux jeunes de l’axe

Le président de la Coordination nationale des Fulbhés et Haali Pulaar de Guinée a été investi ce dimanche 22 octobre 2023 lors d’une cérémonie organisée au stade Général Lansana Conté de Nongo. Plusieurs délégations venues de l’extérieur notamment de la Sierra Leone, du Liberia, de la Centrafrique, du Sénégal, des États-Unis d’Amérique, de la Guinée Bissau, du Bénin, de l’Angola mais également les membres du gouvernement dont le ministre des Postes, des télécommunications et de l’économie numérique Ousmane Gaoual Diallo, le ministre de la santé et de l’Hygiène publique, Mamadou Pethé Diallo, la ministre de l’Environnement Safiatou Diallo, le ministre de la Sécurité, Bachir Diallo et des citoyens fortement mobilisés ont pris part à cette cérémonie.

Dans sa prise de parole, le président de la Coordination nationale des Fulbhés et Haali Pulaar de Guinée s’est avant tout posé en rassembleur : « J’ai parcouru toutes les préfectures de la Guinée et cela a été rendu possible grâce à la permission du colonel Mamadi Doumbouya. Et c’est grâce à lui que cette cérémonie est rendue possible. Vous le savez aussi bien que moi, dans un passé récent, cela n’était pas possible. Vous savez l’Etat est fort, il peut connaitre la volonté de chacun. Mais ils savent que ma volonté c’est de mettre les Guinéens ensemble, faire en sorte qu’ils s’entendent ».

S’adressant particulièrement aux jeunes de l’axe Le Prince, zone acquise à l’opposant Cellou Dalein Diallo et où les jeunes ont souvent tendance à répondre aux appels à manifestation, Elhadj Alseny Barry les exhorte à lui faire confiance et à privilégier le dialogue et la concertation avec les autorités. « A vous les jeunes de l’Axe (Hamdallaye à Kagbelen), je vous prie de rester sous mon autorité. Tout ce que vous voulez, on va en discuter avec le pouvoir pour qu’il y ait la paix en Guinée. Que chacun de vous présent ici passe le message à son voisin de rester désormais à l’écoute de la Coordination », implore-t-il.

A rappeler qu’Elhadj Alseny Barry est désormais investit en tant que 4ème président de la Coordination nationale des Fulbhés et Haali Pulaar de Guinée. Il succède à Elhadj Ousmane Fatako Baldé alias ‘’Sans loi’’, décédé le 27 mars dernier.

N’Famoussa Siby