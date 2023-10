Atos digitalise les finances publiques de la République de Guinée

Conakry, Guinée – Le 24 octobre 2023 – Atos annonce aujourd’hui avoir mis en place un Système Comptable Intégré de l’Etat (SCIE) en réponse à l’objectif de la Direction Générale du Trésor et de La Comptabilité Publique (DGTCP) de la République de Guinée, de transformer et de centraliser la gestion financière publique par la digitalisation de ses méthodes et de ses outils comptables. Ce projet a été mené dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires de la Loi Organique Relative aux Lois de Finances (LORF) et du Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP) qui s’applique à tous les pays de la CEDEAO (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest).

Atos a déployé une plateforme de dernière génération reposant sur une infrastructure hyperconvergée et connectée aux différentes administrations publiques (Direction Générale des Impôts, des Douanes, du Trésor et de la Banque Centrale de la République de Guinée). L’interfaçage des données permet à l’ensemble du réseau des comptables publics d’interagir avec plus d’efficacité. Le socle budgétaire et comptable du SCIE repose sur la solution SAP S/4Hana où sont tenues les comptabilités budgétaire, générale et analytique ainsi que l’exécution des processus de dépense et de recette. Le SCIE intègre également un infocentre d’aide à la prise de décision pour une meilleure gouvernance financière.

Atos, leader de l’implémentation de systèmes d’information dédiés aux finances publiques au sein de la zone de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), a mobilisé ses experts SAP africains basés au Sénégal, les déployant en Guinée pour ce projet stratégique mené en 11 mois avec le soutien de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International.

Le SCIE permet de fiabiliser la saisie et l’accès aux données, de les consolider, renforçant la transparence et la redevabilité des comptables publics. Le système facilite les contrôles internes et externes requis dans la gestion des deniers publics et l’envoi électronique aux banques des titres de règlements pour leur mise en paiement. La production de comptes de gestion fiables dans des délais légaux garantit une image fidèle et sincère de la comptabilité de l’Etat, conforme aux normes internationales.

Le nouveau système est utilisé par les équipes des comptables publics du Trésor (Agent Comptable Central du Trésor, le Payeur Général du Trésor, le Receveur Central du Trésor, l’Administrateur des Dépôts du Trésor, les 8 Trésoriers Régionaux et les 26 Trésoriers Préfectoraux) ainsi que par les comptables principaux des administrations financières (Receveur Spécial des Impôts, Receveur Spécial des Douanes).

« La qualité du Système Comptable Intégré de l’Etat mis en place par Atos renforce les capacités de contrôle de l’inspection générale d’Etat et de la Cour des comptes, et donne une meilleure lisibilité à l’action gouvernementale. La fiabilité des données produites est en effet d’une importance capitale pour les instances, les décideurs et nos partenaires économiques au niveau international » déclare Mourana Soumah, Directeur Général du Trésor et de La Comptabilité Publique.

« Nous sommes honorés de la confiance de la Direction Générale du Trésor et de La Comptabilité Publique (DGTCP) et d’avoir accompagné sa transformation par le déploiement d’un Système Comptable Intégré de l’Etat qui positionne la DGTCP dans la région comme le pionnier d’une solution sécurisée et évolutive » déclare Mour Seck, Directeur Général Atos Sénégal, Guinée, Mali et Mauritanie.

Atos accompagne ses clients publics et privés dans le déploiement de plateformes SAP S/4HANA grâce à sa connaissance approfondie du secteur et à des solutions et services uniques qui combinent plus de 30 ans d’expérience en matière de conseil numérique, de mise en œuvre, d’intégration, d’applications, d’équipements, de sécurité et d’infrastructure.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 107 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

À propos de Tech Foundations

Tech Foundations est la ligne de métier du groupe Atos leader dans les services d’infogérance, qui se concentre sur l’infrastructure et le cloud hybride, l’expérience employé et les services technologiques, grâce à des solutions décarbonées, automatisées et tirant parti de l’IA. Ses 52 000 collaborateurs font progresser ce qui compte pour l’avenir des entreprises, des institutions et des communautés du monde entier. Tech Foundations est présent dans 69 pays et réalise un chiffre d’affaires annuel de 6 milliards d’euros.

Contact presse

Zineb BENNANI – [email protected] – +212 661 24 48 94